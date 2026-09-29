Tra «Cars & Coffee» e «Cannonball», il mito americano dei motori arriva a Bergamo

Arriva da Oltreoceano l’ispirazione per i due eventi motoristici in programma a ottobre, sulle tracce dello spirito informale dei raduni «Cars & Coffee» e del mito trasgressivo delle corse «Cannonball». Si comincia questa domenica 4 ottobre negli spazi del ChorusLife di Bergamo con il raduno Vintage Pit-Stop, ideato da quattro studenti universitari, per poi proseguire domenica 11 sui tornanti della «Tavernola-Parzanica Historic», giunta alla terza edizione e pronta ad accogliere il ricambio generazionale tra padri e figli al volante.
Vintage Pit-Stop
Giacomo ha ereditato dal padre la passione per le Porsche, Federico ha un’inclinazione naturale per i motori e per il piacere di guida autentico, quello che i modelli attuali non sanno più trasmettere. Maurizio è affascinato dalle auto d’epoca mentre Riccardo è orientato al mondo racing e muove i primi passi come pilota. Sono quattro amici dai tempi delle superiori, oggi studenti universitari, che hanno dato vita al Vintage Pit-Stop seguendo una formula che sta cambiando il modo di vivere i raduni.
«Il raduno nasce da un’idea di Giacomo – spiega Federico, vicepresidente dell’associazione Vintage Pit-Stop presieduta dallo stesso Giacomo – che si è ispirato al modello dei “Cars & Coffee ” americani. L’obiettivo è incontrarsi nei week-end, fare un giro in auto e bersi un caffè insieme. È un’iniziativa che avevamo visto funzionare a Milano e abbiamo pensato di proporla anche a Bergamo. Così, una domenica mattina di novembre 2025, ci siamo ritrovati con alcuni amici davanti all’Accademia Carrara. L’idea è piaciuta subito e, grazie al passaparola sui social, dalla decina di macchine del primo ritrovo siamo arrivati a cinquanta già nel secondo. A quel punto serviva più spazio e per il terzo appuntamento è entrato in scena il ChorusLife, dove abbiamo radunato un centinaio di vetture».
Il fenomeno dei «Cars & Coffee» ha origine in California nei primi anni 2000 e si diffonde rapidamente in tutto il mondo. La formula è molto semplice e punta a riunire gli appassionati per un paio d’ore nel fine settimana in un clima rilassato e conviviale, senza giurie né premiazioni. I proprietari di auto e moto d’epoca, youngtimer e sportive di ultima generazione possono iscrivere il proprio mezzo per esporlo. È la stessa impostazione che si ritrova nei raduni Vintage Pit-Stop dove, accanto alle immancabili Ferrari e Porsche, trovano spazio modelli d’anteguerra, muscle cars americane o coupé giapponesi, vecchie berline anni 70 e perfino Maggioloni con la livrea di Herbie.
«Al prossimo raduno si sono già iscritte una Lamborghini Diablo, una Alfa Romeo Gt Junior, alcune Caterham e una Nissan Skyline GT-R – prosegue Federico – ma la protagonista sarà la Seat Ibiza Comfort del 1988, rossa e targata Bergamo, con cui l’anno prossimo parteciperemo al «Mongol Rally», un’avventura lunga 10.000 miglia a scopo benefico. Partiremo a luglio da Praga alla volta del Kazakistan e siamo alla ricerca di sponsor a supporto del progetto. Tra gli altri obiettivi della nostra associazione c’è anche l’organizzazione di raduni dinamici lungo le nostre strade, per portare gli appassionati alla scoperta delle bellezze del territorio bergamasco».
L’appuntamento è per domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 12, in Piazza delle Stelle a Bergamo, proprio di fronte alla ChorusLife Arena. Per restare aggiornati è possibile seguire la pagina Facebook di Vintage Pit-Stop o il profilo Instagram ufficiale (@vintage.pitstop).
«Tavernola Parzanica Historic»
«La Tavernola Parzanica Historic è nata nel 2024 – ricorda Simone Tacconi, organizzatore dell’evento e ideatore del Bergamo Historic Gran Prix – ma le sue origini risalgono al 2021, quando ho pensato di celebrare i quarant’anni del film «The Cannonball Run (La corsa più pazza d’America)» con una serie di raduni che partissero da Bergamo verso le nostre valli. La nostra prima è stata la Bergamo-Lovere, ed è lì che abbiamo scoperto questa strada bellissima, con 14 tornanti e una vista magnifica sul lago d’Iseo e su Montisola».
La Cannonball originale – una corsa clandestina senza regole dalla costa orientale a quella occidentale degli Stati Uniti – nasce come forma di protesta contro i limiti di velocità sulle autostrade americane imposti durante la crisi energetica. Un’impresa poi riletta in chiave ironica e portata sul grande schermo dal film cult «The Cannonball Run» del 1981, con la regia di Hal Needham e attori del calibro di Burt Reynolds e Roger Moore. Allo stesso modo, le restrizioni alla mobilità del periodo Covid avevano risvegliato il desiderio di evasione ispirando a Simone Tacconi la «Cannonball» su scala locale. Nessuna corsa clandestina, ma raduni del tutto legali per ritrovare il piacere di guidare insieme ad altri appassionati.
Archiviato ogni intento agonistico, il richiamo alle corse clandestine vive oggi nella «Tavernola Parzanica Historic», giunta alla terza edizione e ormai diventata un appuntamento fisso della stagione. L’evento prenderà il via domenica 11 ottobre con l’esposizione delle vetture e delle moto per la punzonatura sul lungolago pedonale di Tavernola Bergamasca, sotto la torre Fenaroli. Qui si potranno ammirare da vicino auto e moto d’epoca, youngtimer e moderne supercar, prima che il corteo si sposti verso la linea di partenza nei pressi del cementificio, all’inizio della salita che porta a Parzanica lungo un itinerario panoramico di 8,5 km.
I partecipanti affronteranno per tre volte la salita a Parzanica lungo il tracciato chiuso al traffico dalle 9 alle 13, con una prima manche di warm-up dietro la pace-car. Seguiranno poi le partenze a intervalli di un minuto, prima le auto e poi le moto, così da garantire la strada libera. A tutelare la sicurezza e ricordare la massima prudenza ai piloti ci sarà un commissario di gara a ogni curva. Completate le tre manche, i mezzi raggiungeranno il paddock allestito sul belvedere di Parzanica, una terrazza naturale a 750 metri di altezza che farà da cornice alle premiazioni. «Ho notato con una certa soddisfazione – osserva Tacconi – che i giovani stanno prendendo il posto dei genitori al volante delle auto d’epoca, e non solo delle più recenti youngtimer. E, sapendo che abitava a Lovere, mi piace immaginare un giovane Giacomo Agostini, quindici volte campione del mondo del Motomondiale, mentre sfida i suoi amici proprio su questi tornanti».
Anche la locandina racchiude una storia. L’automobile che sfreccia nello scatto d’epoca sullo sfondo è la Porsche 550 Spyder Replica utilizzata nel film «Ferrari» di Michael Mann nel ruolo della numero 349 portata in gara da Umberto Maglioli alla Mille Miglia del 1957. Restaurata dallo stesso Simone Tacconi, oggi fa bella mostra di sé in un noto ristorante sul lago di Garda.
La «Tavernola Parzanica Historic» si avvale della collaborazione di Sergio Radici, presidente della Pro loco di Parzanica e del patrocinio dei due Comuni. Per iscriversi al raduno è possibile contattare l’organizzatore Simone Tacconi al numero 347.0540627 o all’indirizzo email [email protected].