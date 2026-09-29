Tra «Cars & Coffee» e «Cannonball», il mito americano dei motori arriva a Bergamo

«Il raduno nasce da un’idea di Giacomo – spiega Federico, vicepresidente dell’associazione Vintage Pit-Stop presieduta dallo stesso Giacomo – che si è ispirato al modello dei “Cars & Coffee ” americani. L’obiettivo è incontrarsi nei week-end, fare un giro in auto e bersi un caffè insieme. È un’iniziativa che avevamo visto funzionare a Milano e abbiamo pensato di proporla anche a Bergamo. Così, una domenica mattina di novembre 2025, ci siamo ritrovati con alcuni amici davanti all’Accademia Carrara. L’idea è piaciuta subito e, grazie al passaparola sui social, dalla decina di macchine del primo ritrovo siamo arrivati a cinquanta già nel secondo. A quel punto serviva più spazio e per il terzo appuntamento è entrato in scena il ChorusLife, dove abbiamo radunato un centinaio di vetture».