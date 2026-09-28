Tornano i tour letterari di «Produzioni Ininterrotte» alla scoperta del territorio attraverso i libri

Da Crespi a Cornello del Tasso in Val Brembana, passando per Bergamo, tutti i tour del festival di letteratura del lavoro replicano più volte, offrendo al pubblico diverse possibilità di partecipare. A inaugurare le passeggiate il 3 ottobre è «Il villaggio operaio Crespi d’Adda e le sale museali», il tour ispirato a «Le luci dell’alba» di Elena Liguori, un thriller che accompagna il pubblico tra le vie del villaggio seguendo una misteriosa morte e una rivolta silenziosa alla propaganda industriale, parte dall’evento anche la visita del Museo di Crespi. Il tour è in partenza alle 14 e alle 15, durata 90 minuti, in replica 4, 10, 11, 17,18, 24, 25, 31 ottobre; 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 novembre e dal 5 all’8 dicembre. Al libro di Alessandra Selmi è dedicato invece il tour «Il villaggio operaio Crespi d’Adda e la centrale idroelettrica», in programma il 4 e 18 ottobre, 1 e 15 novembre. Un’occasione per visitare sia il villaggio operaio, sia la centrale idroelettrica del 1909, sia il museo multimediale. Tour in partenza alle 10, 14.30 e 15.30.