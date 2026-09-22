Bambini viziati: togliere è un atto d’amore

Piccoli stronzetti viziati. Ma la verità è che ai bambini non importa nulla essere in un resort a 5 stelle. È probabile che si godano di più la piscina comunale perché lì ci sono i loro amici. Non apprezzano per forza essere portati all’altro capo del mondo, specie se sono piccoli, se non sono stati coinvolti nella preparazione del viaggio o se nulla viene valorizzato ai loro occhi. Non si ricorderanno per forza di quello che hanno visto, di quanto limpido era il mare o vasto il buffet della colazione, ma si ricorderanno come si sono sentiti, se mamma e papà si sono divertiti con loro, se c’era un clima rilassato, se le persone erano simpatiche. La vacanza non gli sembrerà più bella perché abbiamo speso tanto (e se hanno in mano un tablet, la colpa è solo nostra).