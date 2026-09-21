Pedalando da Ranica a Clusone, lungo il fiume Serio sulla prima ciclovia della bergamasca

È bene però segnalare che l’ottantacinque percento del tracciato si sviluppa su terra battuta e ghiaia stabilizzata: un fondo ben integrato nel paesaggio ripariale, ma che soffre le piogge intense e l’usura del tempo. È consigliabile, dunque, una bicicletta con le ruote non troppo sottili per la presenza, in alcuni tratti, di buche, avvallamenti e radici sporgenti. Anche la segnaletica sente il peso degli anni e le brevi promiscuità con il traffico a Cene, Gazzaniga e Colzate spezzano momentaneamente la continuità del percorso. C’è poi il tema dell’accessibilità da e per il capoluogo. L’integrazione con la TEB è un punto di forza enorme perché consente di raggiungere la pista direttamente con il tram portandosi appresso la bici (al momento i convogli ospitano solo quattro biciclette, chissà che in futuro non venga predisposto un vagone un po’ più capiente), ma il collegamento ciclabile diretto con il centro di Bergamo rimane discontinuo. Un vero peccato, perché completare questo tassello significherebbe legare senza interruzioni la montagna alla città.