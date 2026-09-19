Sui monti Masoni e Venina, tra miniere e sentieri di guerra

Intercettiamo il sentiero delle Orobie Occidentali (CAI 208) che, con percorso assai gradevole, ci consente di riconnetterci alla strada che conduce al rifugio Longo. Questo tratto è particolarmente intrigante perché si procede tra larici, pascoli e qualche baitella con scorci meravigliosi sui monti che formano la conca del Calvi. Giunti sulla strada del Longo, la seguiamo per un chilometro e mezzo cogliendo interessanti prospettive sul lago di Cavasabbia e la valle del monte Sasso fino al bivio con il sentiero 254 (1920m), diretto al passo Venina (il cartello è poco sopra la strada). Il rifugio Longo è dinnanzi a noi, a poca distanza e vi faremo tappa sulla via del ritorno.