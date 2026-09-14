Il paesaggio agrario racconta come abitiamo e cosa vogliamo lasciare dopo di noi

Scendendo verso la Bassa Bergamasca, questa stessa relazione assume una forma differente. Qui il paesaggio agrario è stato modellato per secoli soprattutto dall’acqua: rogge, fontanili, canali e risorgive hanno organizzato campi, filari, cascine e borghi, costruendo un equilibrio complesso tra attività umana e ambiente. Oggi questo sistema è minacciato non soltanto dall’espansione urbana, ma anche dalla progressiva semplificazione legata ad alcune forme di agricoltura intensiva, che tendono a eliminare siepi, filari, fossati e piccoli manufatti per ottenere superfici più ampie e uniformi. Conservare questi elementi non significa difendere un’immagine nostalgica della campagna, ma riconoscere il valore di una trama ancora viva di relazioni ecologiche, storiche e culturali. Sono frammenti fragili, ma proprio per questo capaci di suggerire come la memoria del territorio possa diventare uno strumento per immaginarne il futuro.