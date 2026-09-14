Il paesaggio agrario racconta come abitiamo e cosa vogliamo lasciare dopo di noi

Ci sono paesaggi che vediamo ogni giorno e che, proprio per questo, rischiamo di non vedere più. Un campo dietro casa, una roggia che corre lungo una strada, una cascina rimasta tra due quartieri, un filare che interrompe la sequenza dei capannoni: sono presenze ordinarie, ma dentro questa ordinarietà si conserva una parte importante della storia del territorio. Il paesaggio agrario nasce infatti dall’incontro continuo tra natura e lavoro umano. Non è semplicemente campagna, ma una trama di campi, acque, strade rurali, edifici, alberi, colture e insediamenti costruita e trasformata nel corso del tempo.
Bastano poche fotografie di qualche decennio fa per capire quanto la Bergamasca sia cambiata. I nostri nonni conoscevano paesi dai margini più leggibili: oltre le ultime case iniziavano i campi, le cascine erano immerse nelle terre coltivate, le rogge attraversavano la pianura e sentieri e strade poderali collegavano frazioni, cascine e nuclei abitati. Non era un mondo da idealizzare: la vita rurale significava anche fatica, povertà e isolamento. Eppure il rapporto tra gli abitati e la campagna risultava più evidente e contribuiva a definire con chiarezza la forma dei paesi.
Nel corso dei decenni abitazioni, capannoni, parcheggi, rotatorie, infrastrutture e spazi commerciali hanno progressivamente occupato molti degli intervalli che separavano un centro dall’altro. A cambiare, però, non è stato soltanto ciò che abbiamo costruito, ma anche il modo in cui abbiamo imparato a considerare ciò che rimane. Un campo può essere percepito come una superficie disponibile, uno spazio aperto come un vuoto in attesa di una funzione futura. È qui che il consumo di suolo smette di essere soltanto un dato urbanistico e diventa anche una questione culturale: quando un terreno viene edificato non scompare semplicemente una superficie agricola, ma possono interrompersi una visuale, una continuità ecologica, la capacità del suolo di assorbire l’acqua e perfino quella distanza che consentiva di riconoscere due paesi come realtà distinte. Il paesaggio, del resto, vive anche di pause, aperture e spazi non costruiti.
L’isola bergamasca: un paesaggio di famiglia
Per me questo discorso parte inevitabilmente dall’Isola Bergamasca. Non è soltanto un territorio da osservare, ma il luogo a cui appartengo. Sono un’isolana e il mio legame con questi paesi passa attraverso le sagre, il dialetto, i cortili e, soprattutto, i racconti dei miei zii. Nella memoria familiare ritornano strade di campagna, prati dietro le case, cascine, campanili, percorsi fatti a piedi o in bicicletta. Alcuni di questi luoghi esistono ancora, magari trasformati; altri sopravvivono quasi esclusivamente nel ricordo di chi li ha conosciuti.
Questa nostalgia non coincide però con il desiderio di tornare a un passato immobile. Serve piuttosto a rendersi conto della velocità con cui ciò che consideriamo casa può cambiare. L’Isola di oggi è un territorio densamente abitato, nel quale aree produttive, quartieri residenziali e infrastrutture convivono a pochi metri da campi, boschi e corsi d’acqua. In una situazione simile, gli spazi aperti rimasti assumono un significato nuovo: un prato tra due paesi può rappresentare l’ultima pausa all’interno del costruito, una strada rurale può conservare la memoria di un movimento più lento, una cascina può rendere ancora leggibile un sistema agricolo che intorno si è in gran parte dissolto.
Da questa constatazione nasce una domanda semplice ma decisiva: come si può proteggere ciò che non si riconosce più? Prima ancora delle norme serve una cultura dei luoghi. Significa tornare a dare un nome agli spazi quotidiani, comprenderne il funzionamento, sapere da dove passa l’acqua, quali percorsi li attraversano e quali storie custodiscono. È a partire da questa attenzione che lavora Paesaggi Prossimi , un collettivo formato da giovani dell’Isola Bergamasca, nato dal desiderio di interrogarsi sul territorio in cui sono cresciuti e sulle sue trasformazioni. Il loro sguardo non si concentra sui grandi panorami o sui luoghi eccezionali, ma proprio su quei paesaggi vicini, ordinari e spesso trascurati che accompagnano la vita di tutti i giorni.
Paesaggi prossimi: dalla memoria alla consapevolezza
Il progetto «L’isola che abitiamo» nasce proprio da questa idea di prossimità. Attraverso la fotografia, campi residuali, margini urbani, strade agricole, piccoli boschi e spazi di passaggio diventano soggetti degni di attenzione. Inquadrare un luogo significa fermarlo per un istante, sottrarlo alla distrazione e costringerci a osservarlo nuovamente. Riportare poi quelle immagini nel territorio attraverso una mostra itinerante significa restituirle agli abitanti e trasformare lo sguardo individuale in un’occasione di confronto collettivo. La fotografia diventa così uno strumento per rendere visibile ciò che rischia di confondersi con lo sfondo.
Questo modo di osservare permette anche di comprendere che il patrimonio non coincide soltanto con il monumento, ma comprende il contesto che gli consente di essere letto e riconosciuto. Nell’agro di Almenno, per esempio, la chiesa di San Giorgio in Lemine emerge ancora all’interno di uno spazio aperto composto da prati, campi di mais e broli. Nonostante la presenza, poco distante, di parcheggi, capannoni e nuove abitazioni, intorno alla chiesa resiste una porzione di paesaggio agrario tradizionale che continua a conservarne la misura e il rapporto con l’orizzonte. La forza di San Giorgio non dipende quindi soltanto dalle sue pietre, ma anche da ciò che le circonda: dalle distanze, dai percorsi, dai campi e dalle aperture visive. È un esempio di come un monumento appartenga anche al proprio paesaggio e di come la trasformazione del contesto possa modificarne profondamente la percezione.
Un rapporto simile tra luoghi, memoria e spazi aperti si ritrova alle Ghiaie di Bonate, dove devozione, campagna e percorsi rurali compongono una geografia che va oltre il singolo edificio. In territori sottoposti alla pressione del consumo di suolo, questi spazi agricoli residui acquistano un valore particolare: non sono semplicemente superfici rimaste libere, ma tracce di un’organizzazione territoriale precedente che continua a produrre continuità, identità e memoria. Il loro valore non sta quindi nel fatto di essere rimasti invariati, ma nella capacità di rendere ancora leggibile una relazione tra insediamenti, agricoltura e territorio.
Scendendo verso la Bassa Bergamasca, questa stessa relazione assume una forma differente. Qui il paesaggio agrario è stato modellato per secoli soprattutto dall’acqua: rogge, fontanili, canali e risorgive hanno organizzato campi, filari, cascine e borghi, costruendo un equilibrio complesso tra attività umana e ambiente. Oggi questo sistema è minacciato non soltanto dall’espansione urbana, ma anche dalla progressiva semplificazione legata ad alcune forme di agricoltura intensiva, che tendono a eliminare siepi, filari, fossati e piccoli manufatti per ottenere superfici più ampie e uniformi. Conservare questi elementi non significa difendere un’immagine nostalgica della campagna, ma riconoscere il valore di una trama ancora viva di relazioni ecologiche, storiche e culturali. Sono frammenti fragili, ma proprio per questo capaci di suggerire come la memoria del territorio possa diventare uno strumento per immaginarne il futuro.
Tabiòt e nuove forme di attivismo locale
Se con «L’isola che abitiamo» Paesaggi Prossimi parte dall’osservazione e dalla fotografia, nell’estate 2026 il collettivo compie un passo ulteriore con «Tabiòt», un progetto pensato per trasformare la consapevolezza del paesaggio in esperienza concreta e condivisa. Il nome recupera la memoria del «Tabiòt», il piccolo capanno rurale legato alla tradizione agricola bergamasca, reinterpretandolo però attraverso una struttura contemporanea, temporanea e mobile.
La sua realizzazione avviene attraverso un workshop di autocostruzione che coinvolge giovani volontari e li mette direttamente in relazione con il luogo. Costruire insieme significa misurare lo spazio, lavorare con i materiali, osservare la luce e comprendere come anche una piccola architettura possa stabilire un rapporto con ciò che la circonda. In questo senso il cantiere stesso diventa parte del progetto: non soltanto un momento tecnico, ma un’esperienza attraverso cui conoscere il territorio facendo.
Una volta realizzato, il «Tabiòt» diventa uno spazio capace di ospitare incontri, eventi e attività culturali. La possibilità di smontarlo e riallestirlo altrove ne rafforza il significato. In un territorio che per decenni ha spesso associato lo sviluppo alla costruzione permanente e al consumo di nuovo suolo, questa architettura leggera propone infatti un’altra idea di trasformazione. Non tutto ciò che produce valore deve necessariamente occupare uno spazio per sempre. Un progetto può arrivare, attivare un luogo, costruire relazioni e poi spostarsi, lasciando dietro di sé soprattutto un’esperienza, una memoria e una maggiore consapevolezza.
Lo stesso passaggio dallo spazio semplicemente attraversato allo spazio realmente vissuto si ritrova, attraverso un linguaggio diverso, nella rassegna «Natura & Cultura» di deSidera: il teatro itinerante porta gli spettacoli nei parchi, nei boschi e nei fontanili della Media Pianura Lombarda. Per raggiungerli bisogna camminare, percorrere un tratto sterrato, sedersi sull’erba e accettare che il vento, la luce, gli alberi e i rumori della sera entrino nella scena. Un prato può diventare platea, un bosco teatro, un fontanile luogo d’incontro. Cambia la funzione dello spazio, ma soprattutto cambia temporaneamente il modo in cui lo si percepisce.
Fotografia, autocostruzione e teatro utilizzano strumenti molto diversi, eppure sembrano rispondere alla stessa necessità: fermare le persone abbastanza a lungo da permettere loro di tornare a vedere. È forse qui che si manifesta una delle forme più interessanti di attivismo locale. Non si interviene soltanto quando compare il cartello di un nuovo cantiere o quando una trasformazione è ormai imminente; si prova piuttosto a costruire prima una relazione tra gli abitanti e i luoghi. Perché è difficile difendere ciò di cui non si conosce il valore, mentre ciò che entra nell’esperienza e nella memoria collettiva acquisisce un peso diverso.
Il paesaggio che lasceremo
Il ricordo del paesaggio dei nostri nonni acquista allora un significato più ampio. Non serve a sostenere che tutto fosse migliore, ma a ricordarci che ogni generazione eredita un territorio già trasformato e tende, inevitabilmente, a considerarlo naturale. Per chi è nato dopo una lottizzazione, quel quartiere è sempre esistito; per chi ha conosciuto il campo che c’era prima, nello stesso luogo continuano invece a convivere due immagini. La memoria permette di sovrapporle e di comprendere che il paesaggio non è mai inevitabile: è il risultato di decisioni, abitudini e priorità che si accumulano nel tempo.
Per questo difendere il paesaggio agrario non significa congelarlo. L’agricoltura cambia, così come cambiano le tecniche, le comunità, l’economia e il clima. La vera questione è capire come trasformare senza impoverire. Recuperare un edificio esistente invece di occupare nuovo suolo, mantenere in funzione una roggia, conservare un campo capace di separare due nuclei abitati, riaprire un sentiero, preservare filari e fossati o sostenere l’agricoltura locale sono tutti modi contemporanei di progettare il territorio senza cancellarne la complessità.
Esperienze come quelle di Paesaggi Prossimi mostrano inoltre che la cura non passa soltanto attraverso grandi piani o interventi istituzionali. Può iniziare da un gruppo di giovani che decide di fotografare i luoghi in cui è cresciuto, da una mostra che invita gli abitanti a riconoscere il proprio paesaggio o da un piccolo Tabiòt costruito insieme durante un’estate. Sono gesti limitati nella scala, ma importanti perché producono attenzione. E l’attenzione è spesso il primo passo per trasformare un luogo da semplice spazio disponibile a parte riconosciuta di un patrimonio comune.
Forse il significato più interessante dell’espressione Paesaggi Prossimi sta proprio in questa doppia dimensione. Sono prossimi perché sono vicini, appartengono alla vita quotidiana e spesso iniziano appena fuori dalla porta di casa; ma sono anche i prossimi paesaggi, quelli che le trasformazioni di oggi stanno preparando per chi verrà dopo di noi. Tra cinquant’anni qualcuno guarderà le fotografie della Bergamasca contemporanea e vi riconoscerà un territorio ormai diverso. Non possiamo impedire al paesaggio di cambiare, ma possiamo scegliere con quanta attenzione accompagnarne le trasformazioni. La sfida è imparare a riconoscere il valore dei luoghi prima che scompaiano, perché il paesaggio non è ciò che rimane dopo aver costruito tutto il resto: è la forma concreta del nostro modo di abitare il territorio.