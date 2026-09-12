La piccola rivincita del cinema italiano…a Venezia

«La situazione politica italiana è grave... ma non è seria», recita la celeberrima citazione di Ennio Flaiano in esergo e restituisce il senso di tutta l’operazione. Ovvero mettere in scena, attraverso una sorta di teatro dell’assurdo e del non senso, una fotografia satirica del Paese. Un luogo cioè dove niente è davvero preso sul serio, se non le cose più banali (Paolo alla fine dovrà far fronte a un’altra accusa, estremamente meno grave ma che gli causerà conseguenze più serie) e in cui i dibattiti, le polarizzazioni e le prese di posizione politiche sui temi più scottanti – come appunto il femminicidio – spostano l’attenzione dal nodo della questione alle conseguenze mediatiche e politiche che ne derivano. Benché abbia le sembianze di un divertissement, «Serpenti» è in realtà una satira intelligente e pungente, nel solco della tradizione della commedia nera all’italiana, sostenuta da una sceneggiatura solidissima, da attori bravi, capaci di trasformare la parola in azione con originalità, e da una regia sottile e puntuale. Un cinema capace di fondere leggerezza e intelligenza, come se ne vede sempre meno dalle nostre parti. E non è poco.