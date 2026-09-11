Guida agli eventi del weekend (11 - 13 settembre)

Il meteo del weekend promette temperature in calo ma giornate comunque soleggiate, anche se accompagnate da qualche nuvola. Il fine settimana è l’occasione giusta per passare giornate all’aperto, vivere incontri culturali o gustarsi buoni piatti della tradizione. Ci sarà spazio anche per un po’ di movimento per i più sportivi! Ecco qualche idea per questo fine settimana.
Venerdì 11 settembre
Il primo giorno del fine settimana apre all’insegna delle tradizioni. Gastronomia, sfilate e giochi di una volta. A Trescore Balneario dall’11 e fino a domenica 13 c’è la « Festa dell’Uva e dell’Agricoltura Bergamasca », storica rassegna giunta alla 67esima edizione. Per sapere di più sulle attività in programma leggete l’approfondimento che gli abbiamo dedicato. Per chi vuole aprire il fine settimana con un appuntamento culturale François Chaignaud e Aymeric Hainaux portano in scena uno spettacolo che mescola danza, suono e ritualità: « Mirlitons » della rassegna «Festival Danza Estate» che si terrà al Daste alle 20.30. Se siete invece alla ricerca di una serata tranquilla ma non banale un’opzione può essere il teatro di DeSidera che porta in scena « Magnificat » alla Chiesa di San Sisto a Bergamo alle 21.
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Sabato 12 settembre
Cinema da collezione: una mostra mercato dove passare una giornata diversa dal solito. Bergamo diventa per un weekend la capitale della controcultura cinematografica con «Cineamarcord» che al Daste, dalle 12, offre una proposta diversa dal solito: mostra più aperitivo (e anche una buona opzione in caso di pioggia). L’ingresso è gratuito! Se volete saperne di più di incontri e proiezioni leggete il nostro articolo. Se il tempo lo consente una visita guidata a Bergamo è la scelta giusta per gli amanti del territorio: « I paesaggi di Palazzo Moroni » accompagnano cittadini e turisti dentro alcuni dei luoghi più belli di Città Alta. Potreste approfittare di una tappa anche in Piazza Vecchia per passeggiare e specchiarvi nelle suggestive installazioni realizzate in occasione del «Landscape Festival», omaggio ai Maestri del Paesaggio. Appuntamento serale per i più giovani con Samuele Galato, in arte Utopia, giovane artista della provincia che lavora tra rock, punk e indie. Si esibirà al Circolino Live alle 19.30.
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Domenica 13 settembre
La domenica può rappresentare la giusta alternativa per una gita fuori porta o in provincia all’insegna della cultura e per passare una giornata all’aperto. A Endine Gaiano si terrà la « 10 miglia del Castello ». Non si deve per forza farla correndo, ma può essere un bel itinerario per passeggiare e scoprire scorci meravigliosi attorno al Lago d’Endine. La quarta apertura delle Cascate del Serio può essere l’opzione per una gita in montagna fuori porta, in all’insegna della natura e in occasione della festa del Borgo di Maslana che si trova a Valbondione. Per una visita all’insegna della cultura, invece, la rassegna «Snark Festival» propone quattro giornate dedicate al grande cinema documentario internazionale, in lingua originale. I documentari di questa sera sono «Marjoe» (alle 18) e «D’amore si vive» (alle 21).
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