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11 Settembre 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (11 - 13 settembre)

Guida. Dalla «Festa dell’Uva e dell’Agricoltura» a «Magnificat», dal «Cineamarcord» alla «10miglia del Castello», passando per «Snark Festival». Ecco le nostre proposte per il fine settimana

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(Foto Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Il meteo del weekend promette temperature in calo ma giornate comunque soleggiate, anche se accompagnate da qualche nuvola. Il fine settimana è l’occasione giusta per passare giornate all’aperto, vivere incontri culturali o gustarsi buoni piatti della tradizione. Ci sarà spazio anche per un po’ di movimento per i più sportivi! Ecco qualche idea per questo fine settimana.

Venerdì 11 settembre

Il primo giorno del fine settimana apre all’insegna delle tradizioni. Gastronomia, sfilate e giochi di una volta. A Trescore Balneario dall’11 e fino a domenica 13 c’è la « Festa dell’Uva e dell’Agricoltura Bergamasca », storica rassegna giunta alla 67esima edizione. Per sapere di più sulle attività in programma leggete l’approfondimento che gli abbiamo dedicato. Per chi vuole aprire il fine settimana con un appuntamento culturale François Chaignaud e Aymeric Hainaux portano in scena uno spettacolo che mescola danza, suono e ritualità: « Mirlitons » della rassegna «Festival Danza Estate» che si terrà al Daste alle 20.30. Se siete invece alla ricerca di una serata tranquilla ma non banale un’opzione può essere il teatro di DeSidera che porta in scena « Magnificat » alla Chiesa di San Sisto a Bergamo alle 21.

Preferite altro? Ecco alcuni consigli

11
Ven
Settembre
h.09:00 / 23:00
Piazza Ferrari Rovetta
Sagra della Patata

L'appuntamento nel centro storico di Rovetta celebra la produzione agricola locale attraverso una rassegna che unisce tradizioni gastronomiche, folklore e attività culturali.

Manifestazioni
11
Ven
Settembre
h.15:30 / 18:00
Centro sportivo Valbrembo
Torneo internazionale La Passione di Yara

Dall’11 al 13 settembre torna l'undicesima edizione del Torneo Internazionale «La Passione di Yara»: in campo 36 squadre nella fase finale e un totale di circa 1.500 bambini coinvolti nell’intero percorso. Ospite d'onore sarà Beppe Bergomi.

Outdoor
11
Ven
Settembre
h.18:00 / 23:00
Stabello Zogno
Festa della Taragna

Torna la Sagra della Polenta Taragna! Un'occasione unica per gustare uno dei piatti più tradizionali della nostra terra. Impossibile perdere l'appuntamento con sapori autentici e un'atmosfera conviviale presso Stabello di Zogno.

Food
11
Ven
Settembre
h.21:00 / 23:00
Piazza Monumento Zandobbio
Miles Davis – L’autobiografia

La 21esima edizione del festival fa tappa in oltre venti paesi, proponendo letture, musica e spettacolo fra classici e romanzi attuali. Protagonista un romanzo rocambolesco, tenero, violento, zeppo di musica, di musicisti e di incontri.

Letteratura
11
Ven
Settembre
h.18:00 / 22:30
Rifugio Monte Poieto Aviatico
Trekking al tramonto e yoga

Un venerdì al mese da maggio a settembre, un'occasione per concludere la settimana con un trekking sulle Orobie seguito da una pratica rigenerante di Yoga. Ogni mese una destinazione alla scoperta del nostro territorio. Appuntamento al Monte Poieto.

Outdoor
11
Ven
Settembre
h.10:00 / 19:30
Treviglio, centro storico Treviglio
Shopping, cultura e sport: torna a Treviglio lo Sbarazzo di fine estate

Il mercatino dei commercianti di Treviglio si inserisce nel contesto delle iniziative dedicate alla cultura e allo sport cittadine.

Manifestazioni

Sabato 12 settembre

Cinema da collezione: una mostra mercato dove passare una giornata diversa dal solito. Bergamo diventa per un weekend la capitale della controcultura cinematografica con «Cineamarcord» che al Daste, dalle 12, offre una proposta diversa dal solito: mostra più aperitivo (e anche una buona opzione in caso di pioggia). L’ingresso è gratuito! Se volete saperne di più di incontri e proiezioni leggete il nostro articolo. Se il tempo lo consente una visita guidata a Bergamo è la scelta giusta per gli amanti del territorio: « I paesaggi di Palazzo Moroni » accompagnano cittadini e turisti dentro alcuni dei luoghi più belli di Città Alta. Potreste approfittare di una tappa anche in Piazza Vecchia per passeggiare e specchiarvi nelle suggestive installazioni realizzate in occasione del «Landscape Festival», omaggio ai Maestri del Paesaggio. Appuntamento serale per i più giovani con Samuele Galato, in arte Utopia, giovane artista della provincia che lavora tra rock, punk e indie. Si esibirà al Circolino Live alle 19.30.

Preferite altro? Ecco alcuni consigli

12
Sab
Settembre
h.08:30 / 16:00
Val Gandino Gandino
Settimana della Montagna 2026 – Il bosco che viviamo

Una rassegna di appuntamenti tra escursioni, incontri divulgativi e attività naturalistiche per esplorare l'ambiente montano e il territorio della Val Gandino.

Outdoor
12
Sab
Settembre
h.16:30 / 18:30
Parco Comunale “Carlo Collodi” Orio al Serio
Fagiolino astrologo

Per la rassegna «Le Terre dei Burattini», inserita in «Borghi e Burattini», in scena uno spettacolo con protagonista Fagiolino, un finto stregone che per campare legge la mano e dà i numeri del Lotto.

Spettacoli
12
Sab
Settembre
h.17:00 / 20:00
Aula consiliare comune di Schilpar… Schilpario
Giornata dedicata all'anno dei pascoli e dei secondo i pastori

Un incontro dedicato alla pastorizia, alla transumanza e alle tradizioni montane, organizzato per approfondire il ruolo dei pastori e il valore culturale delle loro attività.

Bambini
4
Sab
Luglio
h.18:00 / 20:00
Varie sedi città e provincia Bergamo
Natura & Cultura

La rassegna teatrale “viaggiante” firmata da deSidera porta il teatro in quattordici luoghi verdi per vivere un’esperienza distesi nell’erba.

Spettacoli / Rassegna
4
Ven
Settembre
h.10:00 / 18:00
Piazza Vecchia Bergamo
Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio

Il «Landscape Festival» è un evento di rilievo internazionale dedicato alla promozione della cultura del paesaggio che si svolge dal 2011 a Bergamo. Al via il 4 settembre, durerà fino al 20.

Manifestazioni
12
Sab
Settembre
h.21:00 / 22:00
Rocca Bergamo
Rocca by night

Un percorso serale all'interno della Rocca di Bergamo che prevede l'apertura del mastio e del camminamento di ronda.

Visite guidate

Domenica 13 settembre

La domenica può rappresentare la giusta alternativa per una gita fuori porta o in provincia all’insegna della cultura e per passare una giornata all’aperto. A Endine Gaiano si terrà la « 10 miglia del Castello ». Non si deve per forza farla correndo, ma può essere un bel itinerario per passeggiare e scoprire scorci meravigliosi attorno al Lago d’Endine. La quarta apertura delle Cascate del Serio può essere l’opzione per una gita in montagna fuori porta, in all’insegna della natura e in occasione della festa del Borgo di Maslana che si trova a Valbondione. Per una visita all’insegna della cultura, invece, la rassegna «Snark Festival» propone quattro giornate dedicate al grande cinema documentario internazionale, in lingua originale. I documentari di questa sera sono «Marjoe» (alle 18) e «D’amore si vive» (alle 21).

Non vi abbiamo convinto?

10
Gio
Settembre
h.18:30 / 23:30
Parco del Castello di Brusaporto Brusaporto
Inrovina Festival

Torna a Brusaporto «Inrovina Festival», un evento musicale da non perdere. Un fine settimana di musica, buon cibo e compagnia. In programma anche la «Inrovina Run», che occuperà il pomeriggio di sabato.

Manifestazioni
13
Dom
Settembre
h.08:30 / 18:00
Palasettembre Chiuduno
La Corsa di Patty

La terza edizione de «La Corsa di Patty», evento podistico promosso da Pink Ambassador Bergamo in memoria di Patrizia Signorelli, si svolgerà domenica 13 settembre.

Manifestazioni
13
Dom
Settembre
h.10:00 / 18:00
Pagazzano Pagazzano
Apertura del Castello di Pagazzano

Il Gruppo Civiltà Contadina di Pagazzano organizza le visite guidate all'interno del castello di Pagazzano.

Arte
13
Dom
Settembre
h.15:00 / 18:00
Museo delle miniere di Gorno Gorno
Conoscere le miniere di Gorno domenica 13 settembre

Un viaggio nel cuore della montagna per conoscere da vicino la storia dell’attività mineraria che ha segnato il territorio di Gorno per oltre duemila anni.

Visite guidate
13
Dom
Settembre
h.17:00 / 19:00
Mapello – Madonna di Prada Mapello
Tre servi alla prova

Torna la rassegna «Borghi e Burattini»: appuntamento con I Burattini di Mattia che presenteranno uno spettacolo con il Dottor Balanzone e i suoi tre servi.

Spettacoli
12
Sab
Settembre
h.19:00 / 20:00
Santuario della Madonna di Prada Mapello
Lungo il Viale

Degustazioni e scoperte di sapori lungo la suggestiva strada sterrata che collega il Santuario della Madonna di Prada al centro del paese.

Food

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