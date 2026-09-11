Guida agli eventi del weekend (11 - 13 settembre)

Il primo giorno del fine settimana apre all’insegna delle tradizioni. Gastronomia, sfilate e giochi di una volta. A Trescore Balneario dall’11 e fino a domenica 13 c’è la « Festa dell’Uva e dell’Agricoltura Bergamasca », storica rassegna giunta alla 67esima edizione. Per sapere di più sulle attività in programma leggete l’approfondimento che gli abbiamo dedicato. Per chi vuole aprire il fine settimana con un appuntamento culturale François Chaignaud e Aymeric Hainaux portano in scena uno spettacolo che mescola danza, suono e ritualità: « Mirlitons » della rassegna «Festival Danza Estate» che si terrà al Daste alle 20.30. Se siete invece alla ricerca di una serata tranquilla ma non banale un’opzione può essere il teatro di DeSidera che porta in scena « Magnificat » alla Chiesa di San Sisto a Bergamo alle 21.