Con «Cinemarcord» Bergamo diventa per due giorni capitale della controcultura cinematografica

DM: È chiaro che la componente vintage ha il suo fascino, ma negli ultimi anni, con questa idea che il supporto fisico debba sparire e che tutto debba essere trasferito online e in streaming, alla fine la gente si è un po’ stufata. Credo che dipenda anche dalla riproposizione di cliché che hanno appiattito il mercato cinematografico, ed è una cosa preoccupante. Se pensi ai decenni precedenti, gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta avevano ciascuno la propria musica, i propri vestiti, la propria architettura, il proprio cinema, la propria letteratura. Erano decenni immediatamente riconoscibili, mentre ora si tende alla standardizzazione. Forse ormai sono anziano e la vedo così, però mi sembra che si sia persa innanzitutto la creatività e poi anche il gusto. Secondo me ha avuto un peso enorme la scomparsa della figura del produttore: quello che metteva i soldi di tasca propria ed era appassionato di cinema. Cinemarcord serve anche a ricordare questo modo di fare cinema. Probabilmente siamo ormai oltre una linea di confine e non ci sarà un ritorno indietro. Ma noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di essere una nicchia che va contro tutto questo preservando il supporto fisico e soprattutto preservando la memoria. Perché continuiamo a perdere memoria, e questo è uno dei problemi.