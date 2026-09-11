A Cologno al Serio «Sport in Centro» porta in campo lo spirito di aggregazione

Dieci anni di manifestazione che hanno contribuito a consolidare il ruolo delle associazioni e ad accrescere l’interesse dei ragazzi per le attività sportive. Un riscontro che, secondo l’Amministrazione, trova conferma anche nei numeri e nei risultati raggiunti dalle realtà del territorio. «Le associazioni mi confermano che ancora oggi che “Sport in Centro” rappresenta un catalizzatore per le iscrizioni alle attività sportive. Il trend è in costante crescita e abbiamo realtà che contano numeri importanti: l’Oratorio Calcio più la Colognese Calcio, per esempio, raggiungono complessivamente circa 900 iscritti tra soci e partecipanti di tutte le fasce d’età – aggiunge l’assessore – Anche sul piano agonistico non sono mancate le soddisfazioni, dal Taikyoku Karate, che ha ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale ed europeo, con atleti nel ranking nazionale, alla Cheer Dance, che lo scorso anno ha ricevuto un riconoscimento a Tokyo», spiega l’assessore.