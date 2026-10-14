Basket 3x3, Sophia Lussignoli sogna le Olimpiadi: «Non ci si abitua mai alla maglia azzurra»

«Quest’estate ho ricevuto la convocazione per partecipare ad alcune tappe della Nations League, una sorta di mini-torneo tra nazionali organizzato dalla FIBA. Al termine delle tappe veniva stilata una classifica e, in base ai risultati, arrivavano le qualificazioni per i Mondiali. Ho preso parte a questi appuntamenti tra luglio e agosto, prima di ricevere la bella notizia della qualificazione alla competizione iridata – racconta la cestista bergamasca – Un po’ di rammarico c’è per come è andata: eravamo tutte e quattro sotto età e siamo arrivate lì con un po’ di emozione. Abbiamo sprecato qualche occasione nelle prime due partite, il secondo giorno abbiamo provato a recuperare, ma Francia e Cina erano più forti».