Vivere in un mondo in rete: storie di un’umanità accresciuta

Le relazioni labili, astratte, deboli, trovano così una loro consistenza . Quando non sentiamo una persona da anni, possedere il suo numero ci dà l’impressione di poter riattivare il contatto. Ciò ha una funzione sociale . Allo stesso modo, quando seguiamo una persona sui social, abbiamo l’impressione di non esserci persi di vista, di essere sempre aggiornati sulla sua vita, anche se abbiamo dimenticato il suo tono di voce. Più che parlare di de-umanizzazione causata dalla supremazia delle intelligenze artificiali, bisognerebbe parlare di umanità accresciuta . La rete si moltiplica dando vita ad uno stato di connessione continua che percepiamo nelle nostre vite e che per comodità e con compiacente pigrizia definiamo “always on” . In pratica, mi ci sono volute una laurea in sociologia e una in comunicazione per capire che, in amore, non conta solo la distanza ma bisogna lasciar fare al caso!