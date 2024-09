BCC Treviglio, l’amore per il territorio si rafforza con la «Millegradini»

La manifestazione – organizzata da ASD Steel Triathlon, Oratorio del Seminarino, Unione ex alunni del Seminarino, Senzacca – Lavoro di Comunità, Runners Bergamo e CSI, con la media partnership del gruppo Sesaab – è anche un’occasione per promuovere l’attività fisica in modo divertente e inclusivo. In un’epoca in cui la salute e il benessere sono al centro della nostra attenzione, BCC Treviglio supporta questa iniziativa per il suo grande impatto sul benessere collettivo. Camminare e correre lungo le scalette che collegano la Città Bassa al Borgo storico non è solo un atto salutare, ma anche un modo per ricaricare il corpo e la mente in un contesto paesaggistico unico.