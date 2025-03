Disparità di genere, una lotta che unisce l’Italia

Le analisi Istat mettono in risalto notevoli svantaggi tra donne e uomini in diversi ambiti, sia nella sfera privata che pubblica. La disparità di genere colpisce infatti, chi più chi meno, tutte le donne durante le varie fasi di vita, sfociando – nei casi più gravi – anche in fenomeni di violenza. Per aiutarci a identificare i campanelli della disparità di genere nella nostra quotidianità, abbiamo chiesto aiuto ad Arianna Gentili, una delle responsabili dell’associazione Differenza Donna APS, gestore del 1522, il numero nazionale anti violenza e stalking. «Il gap economico rappresenta un elemento di forte discriminazione per le donne – sottolinea Arianna – Sono moltissime le donne che non osano separarsi perché non hanno sostenibilità economica. Le diseguaglianze legate alla disparità economica sono molteplici e complesse: i dati Istat ci dicono che a parità di lavoro le donne sono sottopagate, che nei ruoli apicali si tende ancora a scegliere gli uomini e che non ci sono politiche a sostegno della maternità e della genitorialità. Ci sono poi tutte quelle donne oramai adulte inoccupate che non hanno sostentamento per le quali è impensabile separarsi».