Sarà dedicata alla ripresa dell’attività e alle regole da seguire nelle scuole per l’infanzia la puntata di questa sera de “L’Eco risponde”, lo sportello dedicato alle domande dei nostri lettori. La trasmissione è in programma per le 21 in contemporanea su Bergamo Tv, sul nostro sito e in diretta Facebook.

In un sondaggio di qualche giorno fa i lettori hanno scelto l’argomento scuole dell’infanzia come uno dei più interessanti in questo momento. Durante la puntata si cercherà di capire quali cambiamenti e quali nuove le regole ci aspettano.

Potete inviare le vostre domande grazie al nostro portale dedicato.

Come cambierà la didattica per i bambini? Qual è la differenza tra un asilo pubblico e uno d’ispirazione cristiana? Le domande raccolte attraverso il portale saranno sottoposte a Giovanni Battista Sertori, presidente dell’Adasm di Bergamo, e a Simona Lanzini, coordinatore pedagogico dell’associazione delle scuole materne.

Il video-sportello potrà essere rivisto, per chi si registrerà, sul sito de L’Eco di Bergamo.