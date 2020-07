Per conoscere tutte le novità del bonus casa al 110 per cento, ormai divenuto legge, l’appuntamento è per questa sera alle 21 su Bergamo Tv, sul nostro sito e in diretta Facebook. Torneremo ad affrontare l’argomento con due esperti, soprattutto per scoprire quali sono le novità rispetto al testo precedente.

Alla trasmissione parteciperanno Luca Belotti, esperto in fisco degli immobili , e Matteo Borali, ingegnere edile ed esperto di impiantistica legata proprio al bonus 110%.

Per approfondire l’argomento potete trovare tante informazioni nella sezione dedicata del nostro sito, dove potrete anche lasciare le vostre domande , che saranno poi sottoposte agli esperti durante la trasmissione.