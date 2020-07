I medici di famiglia: cosa hanno dovuto passare, cosa state facendo e come guardate al futuro, che anche per voi sarà diverso?

Sono state veramente settimane e mesi molto difficili, siamo stati anche noi travolti da questa infezione e soprattutto siamo stati travolti senza protezione. Quello che più ha modificato la nostra attività è stata proprio la mancanza di dispositivi di protezione, anche chi è riuscito a procurarsi in autonomia queste protezioni ha dovuto fare i conti con quantitativi ridotti ed andati in esaurimento in modo molto rapido. Abbiamo dovuto trasformare la nostra attività: innanzitutto chiudere le sale d’attesa perché diventavano sedi di assembramento e fonti di contagio. Tutto si è svolto su appuntamento e i pazienti dovevano avvisare il medico prima di recarsi in studio, e questo deve avvenire tutt’ora perché l’attenzione va mantenuta ancora alta, e se le sale d’attesa non sono sufficientemente ampie per mantenere le distanze di sicurezza il paziente deve attendere fuori. In più abbiamo fatto un’attività di monitoraggio dei nostri pazienti, sia quelli Covid che quelli cronici, per via telefonica, con un supporto anche di tipo psicologico oltre che di monitoraggio dei sintomi e dell’andamento della malattia, cercando oltre che di rassicurare anche di dare indicazioni su come procedere e come interpretare questi sintomi. Abbiamo ricevuto centinaia di telefonate tutti i giorni e abbiamo seguito per come potevamo i nostri pazienti, senza avere comunque armi a disposizione perché anche le armi di tipo terapeutico erano veramente pochissime.