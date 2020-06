Anche per conoscere la situazione della diffusione del virus e della Sanità in terra Bergamasca è sceso in campo un esperto che ha risposto ai vostri quesiti. «L’Eco risponde», sportello a disposizione dei nostri lettori, prosegue con un argomento di strettissima attualità.

Il Covid-19 è davvero diventato meno virulento? Perché la diffusione è stata diversa anche all’interno della nostra provincia? Come comportarsi in vacanza? Cosa succederà dopo l’estate? Cosa possiamo fare per le liste d’attesa che si sono allungate? Sono solo alcune delle domande arrivate dai lettori.

Ecco il video della trasmissione andata in onda in contemporanea su Bergamo Tv sul nostro sito e in diretta Facebook. L’esperto in studio era Paola Pedrini, segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale della Lombardia, il sindacato dei medici di famiglia.

