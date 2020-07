Un esperto a disposizione per i vostri quesiti. «L’Eco risponde», sportello dedicato dei nostri lettori, prosegue questa sera alle 21 facendo il punto sulla mobilità. Appuntamento alle 21 su Bergamo Tv e contemporaneamente sul nostro sito, in diretta Facebook con tutti i vostri quesiti.

Come ottenere i rimborsi degli abbonamenti non usufruiti a causa del lockdown? Cosa succederà delle corsie preferenziali e delle aree pedonali? Ci sarà qualche cambiamento per la sosta? Quali precauzioni adottare quando prendiamo un mezzo pubblico?

L’ospite questa volta sarà Gianni Scarfone, direttore generale di Atb, presidente regionale dell’associazione che raggruppa le aziende di trasporto e amministratore delegato di Teb, società che gestisce il tram per le valli.

«L’Eco risponde» è uno sportello a disposizione dei nostri lettori e degli ascoltatori della tv, pensato proprio per dare risposte alle tante domande lasciate in sospeso dall’emergenza legata alla diffusione del Covid-19.

Sono le vostre domande, che abbiamo raccolto e continueremo a raccogliere

