Sfruttare il bonus vacanze per andare in ferie? Come muoversi e in quali Paesi è possibile? L’accoglienza dei turisti a Bergamo, quali nuove strategia? Quali sono le regole e i problemi nei locali della Bergamasca? Segui qui questa sera alle 21 la nuova puntata de “L’Eco risponde”, che sarà dedicata proprio al mondo del turismo.

Lo sportello dedicato alle domande dei nostri lettori vedrà questa sera la presenza di un esperto, a disposizione per raccogliere e rispondere ai vostri quesiti: si tratta di Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio. La trasmissione è in contemporanea su Bergamo Tv, sul nostro sito e in diretta Facebook.

Potete inviare le vostre domande grazie al nostro portale dedicato. E potrete continuare a farlo anche dopo il termine della trasmissione: troverete le risposte dell’esperto online su www.ecorsiponde.it nei prossimi giorni.