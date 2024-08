Bergamo e il turismo. «Aumentare la tassa di soggiorno? Sarebbe un errore»

Al momento, di ufficiale non c’è ancora nulla. Ma qualcosa potrebbe essere messo nero su bianco a breve dal governo: l’Esecutivo sta infatti lavorando a una modifica della normativa sulla tassa di soggiorno, mentre per settembre è stato annunciato un tavolo tra ministero del Turismo e Comuni. Secondo le bozze che circolano, tra le possibilità in campo c’è un nuovo schema tariffario, con importi da 5 euro (per pernottamento inferiore ai 100 euro) a 25 euro (per gli alberghi extralusso da oltre 750 euro a notte) passando per 10 euro per una stanza da 100-400 euro e 15 euro per una stanza da 400-750 euro, così come la possibilità di estenderla a tutti i Comuni (oggi è prevista solo per i capoluoghi e per quelli considerati turistici) e di destinare i proventi anche ad attività non legate specificamente al turismo.