Sciopero trasporti del 13 dicembre: Atb e Teb corse regolari. Trenord: possibili disagi

A seguito dell’intervento amministrativo da parte del Tar nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre, è stato confermato lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato USB Lavoro Privato dalle 21di giovedì 12 alle 20:59 di venerdì 13 dicembre. A questa mobilitazione, si aggiunge uno sciopero nazionale dalle 13 alle 21 di venerdì 13 dicembre, proclamato con procedura d’urgenza dal sindacato CubTrasporti in seguito all’incidente che nella serata dell’11 dicembre ha coinvolto il macchinista dell’impresa ferroviaria Mercitalia Rail.

Atb e Teb viaggiano regolarmente

Atb e Teb hanno comunicato che non ci saranno disagi nella giornata di venerdì 13 dicembre e che il servizio sarà regolarmente garantito. Nessun lavoratore aderirà alla mobilitazione.

Disagi invece per Trenord

Solo nella giornata di venerdì 13, nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.