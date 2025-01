Camionista di 64 anni colpito da malore, cade dalla scaletta e muore

Mentre la salma è ancora accanto alla cisterna, nel piazzale della Cava Ghisalba, i camion entrano ed escono dalla ditta in un continuo viavai che contrasta con l’immobilità della tragedia appena accaduta. Un autotrasportatore di 64 anni, Fabrizio Ghezzi di Cassano d’Adda, che stava trasportando gasolio per la ditta «La Combustibili Srl» di Grassobbio, è morto dopo essere caduto dalla scaletta dell’autocisterna per il rifornimento delle autobotti. Secondo le prime ricostruzioni stava scendendo quando, arrivato a 50 centimetri dal suolo, è caduto improvvisamente all’indietro. Le cause sono riconducibili a un malore improvviso, ma la natura del malessere deve ancora essere accertata.