Legionella, attenzione alla qualità dell’aria

Controlli e igienizzazione sono fondamentali. Confartigianato Imprese Bergamo offre assistenza e strumenti agli impiantisti.

Con l’aumento delle temperature e la presenza di numerosi ambienti dove la ventilazione naturale non è adeguata e il ricambio d’aria poco praticabile, l’aria condizionata è sempre più necessaria. Diventa importante quindi considerare il rischio legionella, un batterio che si annida nei filtri degli impianti di condizionamento e nelle condutture di aerazione, che predilige ambienti caldi e umidi e si trasmette per via aerea, senza contare polveri e acari che si trovano negli impianti e che sono portatori di allergie, infezioni, bronchiti e altri disturbi delle vie aeree.

Abbattere i rischi

Nello specifico per la legionella, Regione Lombardia ha scelto di abbattere i rischi biologici di questo batterio adottando le linee guida del Piano nazionale della prevenzione, traducendole in un Piano mirato di prevenzione declinato a livello regionale. L’obiettivo è raggiungere una buona qualità dell’aria negli ambienti chiusi e adottare alti standard per la gestione e la manutenzione degli impianti di ventilazione. Una corretta gestione e igienizzazione degli impianti di condizionamento rappresenta, inoltre, un obbligo connesso alla sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprende controlli periodici, pulizia e igienizzazione dei filtri.

Aumentare l’efficienza

Un impianto in ordine, inoltre, è anche più performante, permette di ridurre i consumi, ha un’efficienza maggiore e dura anche più a lungo. Un sistema di condizionamento sporco, al contrario, aumenta il rischio di guasti o malfunzionamenti. Per facilitare il lavoro e la gestione della manutenzione da parte degli operatori abilitati e certificati, Confartigianato Imprese Bergamo ha messo a punto un’apposita scheda utile per tracciare ogni attività parte del processo di sanificazione.

Per saperne di più è possibile contattare i consulenti di Confartigianato Imprese Bergamo, che sono a disposizione degli impiantisti per informazioni e supporto presso lo Sportello Impiantisti dell’Ufficio Aree di mestiere: 035.274355 o via mail all’indirizzo [email protected] . L’ufficio, nella sede in via Torretta 12 a Bergamo, offre supporto specializzato a tutte le imprese artigiane, suddivise in otto aree: oltre all’impiantistica, alimentari, benessere, costruzioni, immagine, arte e comunicazione, produzione e subfornitura, servizi e trasporto.

Una garanzia di trasparenza per clienti e imprenditori