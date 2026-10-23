Alleati verdi contro le alte temperature

Non solo, l’ombra protettiva della chioma impedisce ai raggi di scaldare il terreno dove l’ombra si proietta e, a differenza del suolo e delle pavimentazioni non protette, questo non restituisce il calore di notte. Non solo, le foglie più in alto si scaldano molto di più del resto dell’albero e queste differenze di temperature generano delle microbrezze che vanno dall’interno della chioma verso l’esterno e dal basso verso l’alto. Queste microbrezze le possiamo percepire anche noi. Ovviamente le dimensioni e l’architettura degli alberi, la forma della chioma e delle foglie, e altri fattori ancora sono variabili che influenzano l’effetto rinfrescante. Basti pensare che le chiome più alte sono più efficaci di quelle basse e che la presenza di ostacoli laterali possono ridurre l’efficacia dei movimenti dell’aria. Questo perché l’efficacia, come si è detto, non dipende dalla semplice schermatura.