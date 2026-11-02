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Sotto il terreno la caccia alle perdite si affida a «sfere intelligenti»

Uniacque punta su «Nautilus», un progetto realizzato con Amazon Web Services e Aganova per monitorare le condotte di adduzione. Un sensore viaggia all’interno delle tubazioni e identifica con precisione le anomalie.

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Brian Arnoldi
Brian Arnoldi Collaboratore

La rete idrica bergamasca è lunga ben 7.500 chilometri. In un reticolo così vasto, trovare una perdita può essere persino più difficile che ripararla. Le dispersioni di acqua restano spesso nascoste e le tecniche acustiche - tradizionalmente usate nella ricerca delle perdite - non riescono sempre a individuarle.

Per questo Uniacque ha adottato una strategia di riduzione delle perdite dell’acquedotto che guarda alle nuove tecnologie. «Gran parte delle fuoriuscite rimane sotto il terreno - spiega Ezio Nini, direttore generale di Uniacque -. Strumenti come il geofono funzionano come uno stetoscopio: ascoltano il sibilo dell’acqua che esce dalla tubazione, ma subiscono le interferenze esterne e non funzionano se il tubo è in profondità». Per rendere la rete più controllabile, Uniacque ha avviato un processo di distrettualizzazione in settori misurabili. Il confronto tra i volumi idrici immessi in ogni distretto e i consumi registrati o stimati permette di rilevare eventuali scostamenti riconducibili a dispersioni. «Questo processo ci restituisce una stima delle perdite potenziali presenti in ogni distretto», spiega Nini.

Sotto il terreno la caccia alle perdite si affida a «sfere intelligenti»

La distrettualizzazione consente di circoscrivere le aree più critiche, ma non di individuare il punto esatto della perdita. L’azienda sta dunque guardando alla sensoristica e all’intelligenza artificiale: i rilevatori acustici installati sulle condotte servono a restringere il campo delle ricerche, mentre il software «Water loss» usa l’IA per controllare il bilancio della rete e inviare un allarme quando riscontra dei parametri critici. Mentre la distrettualizzazione interessa la rete di distribuzione, le condotte di adduzione richiedono un approccio differente: si tratta di tubazioni di grande diametro che spostano enormi volumi idrici su lunghe distanze. Il progetto «Nautilus» - sviluppato insieme ad Amazon Web Services e a Aganova – è pensato per le condotte di adduzione: esso aggiunge l’impiego di un sensore che viaggia dentro la tubazione, rendendo l’identificazione delle perdite più precisa.

Il primo test

l primo test di «Nautilus» è stato effettuato a luglio, su una condotta di 9,5 chilometri con diametro di 600 millimetri tra Stezzano e Filago. La condotta ispezionata attraversa l’autostrada A4 e il fiume Brembo: il sensore ha completato il percorso in circa sette ore. Il risultato è di cinque perdite localizzate lungo la tratta, con una dispersione totale stimata intorno ai 20 litri al secondo. «”Nautilus” ha rilevato le perdite e ne ha identificato con precisione la posizione: il test è stato un successo», spiega il direttore generale del gestore idrico. Su quella stessa tratta, caratterizzata da tubazioni profonde circa due metri e mezzo e da zone con rumori di fondo, Uniacque stima che il geofono avrebbe potuto coprire solo il 60% del percorso e avrebbe richiesto diverse notti - il geofono viene utilizzato solo in notturna - di lavoro per fornire un risultato accettabile. La prossima fase consiste nella verifica e nella riparazione delle perdite segnalate, valutando al contempo la correttezza delle stime di «Nautilus».

La tecnologia

Una “sfera intelligente” che viaggia dentro le condotte, ascolta il rumore dell’acqua e restituisce il punto in cui si trova la perdita. È questa l’idea alla base del progetto «Nautilus», sperimentato nel mese di luglio. Il dispositivo - «grande come una palla da tennis, ma pieno di sensori», racconta Ezio Nini - viene inserito nella rete attraverso una valvola, quindi lasciato scorrere con il flusso dell’acqua fino al punto di recupero. Da qui, viene collegato a un computer e i dati raccolti permettono di ricostruire dove si trovava quando ha rilevato il rumore della perdita.

«Nautilus» ha rilevato le perdite e ne ha identificato con precisione la posizione: il test è stato un successo

La tecnologia utilizzata è sviluppata e messa a disposizione da Aganova, mentre Aws finanzia e supporta il progetto con la propria infrastruttura cloud. L’attività rientra nel progetto di reintegro idrico - «water replenishment» - che Aws porta avanti con l’obiettivo di diventare «water positive» - ovvero a impatto idrico positivo - entro il 2030. Quella con Uniacque è la prima collaborazione su questo tema a livello nazionale.

«Nautilus» non si limita a localizzare le anomalie: dall’analisi dei segnali acustici, il sistema stima anche la portata di acqua dispersa. «Difficilmente un metodo tradizionale riuscirebbe a quantificare le perdite. Ora dobbiamo verificare il grado di affidabilità delle elaborazioni e programmare gli interventi di riparazione», commenta Ezio Nini, che però precisa: «”Nautilus” restituisce informazioni preziose, ma non può essere impiegato su tutte le tubazioni: questa tecnologia è utilizzata sulle condotte di adduzione con un certo diametro, che sono posate in contesti non urbani e a quote profonde. È necessario chiudere le diramazioni lungo la condotta, per evitare che la sonda imbocchi un percorso diverso da quello previsto». Un secondo test è previsto a ottobre, su una tratta lunga quasi il doppio di quella di luglio.

La sperimentazione, spiegano da Uniacque, serve a misurare «le potenzialità e le capacità» della tecnologia, che, a regime, potrà essere utilizzata da tutti gli operatori e che, sul tratto di competenza di Uniacque, potrebbe far risparmiare 200 milioni di litri d’acqua all’anno, pari a 80 piscine olimpioniche e al fabbisogno di circa 1.300 famiglie. «L’efficacia del rilevamento ci ha convinti», conclude Nini: dopo il primo passaggio Uniacque dispone di indicazioni «molto puntuali e precise al metro» sulle perdite nella tratta analizzata.

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