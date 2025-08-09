I parchi “estremi” di Bergamo: una guida agli spazi verdi più sorprendenti

«Il verde pubblico non è solo un ornamento, ma un’infrastruttura fondamentale per la qualità della vita. I parchi di Bergamo sono aree di pregio, in città troviamo parchi con infrastrutture sportive, come il Goisis, il Parco Ardens con i suoi campi da pallacanestro, o il Parco Baden Powell. Molti sono particolarmente frequentati perché ricchi di giochi per i bimbi, altri, semplicemente, rappresentano luoghi verdi dove rilassarsi e ossigenarsi. È compito dell’amministrazione manutenerli al meglio. In questo momento abbiamo due cantieri importanti in atto: a Sant’Agostino, per una riqualificazione del parco storico, e al Parco Marenzi, dove stiamo lavorando al ripristino dello specchio d’acqua», sottolinea Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo.