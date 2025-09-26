«Il Gustavo 2026»: diventa protagonista della nostra guida!

È in arrivo una nuova edizione de «Il Gustavo», la guida alla ristorazione di Bergamo e provincia che da anni accompagna i lettori nella scelta del locale giusto. Non solo un elenco di indirizzi, ma un vero e proprio viaggio tra sapori, persone e tradizioni del nostro territorio, capace di raccontare l’identità e la varietà gastronomica che ci contraddistinguono e di suggerire soluzioni per ogni occasione, dal pranzo veloce alla cena di festa.
Il volume, in uscita come di consueto a fine anno, raccoglie centinaia di schede aggiornate, divise per zone, che consentono di orientarsi facilmente nella ricca offerta della nostra provincia. Per ogni attività sono disponibili informazioni utili, contatti e dettagli, arricchiti da immagini e testi che permettono di distinguersi e farsi notare. Perché oggi la ristorazione non è soltanto gusto, ma anche racconto e immagine: mostrarsi al meglio significa trasmettere in modo immediato i valori della propria cucina. Ed è proprio la comunicazione che gioca un ruolo importante: per questo invitiamo tutti i ristoratori a contattarci, per aggiornare i propri dati e contenuti e per trovare il proprio spazio di visibilità.
Come per ogni edizione, ci sarà uno spazio introduttivo di approfondimento che mette in evidenza alcuni particolari aspetti della ristorazione bergamasca, unica e identitaria. «Il Gustavo» sarà come sempre diffuso capillarmente, per garantire la massima visibilità a tutte le attività presenti. È consultato dai cittadini, dai turisti e dagli appassionati che vogliono vivere Bergamo anche attraverso il gusto. Per i ristoratori è un’opportunità concreta per farsi conoscere e per entrare a far parte di un progetto editoriale che valorizza il territorio e le sue eccellenze.
Per partecipare e avere maggiori dettagli sui pacchetti promozionali, contattaci allo 035.358897 o visita il sito de «Il Gustavo». Non lasciarti sfuggire l’occasione e scrivi insieme a noi la storia della ristorazione bergamasca: diventa protagonista anche tu de «Il Gustavo 2026».