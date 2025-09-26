93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
MILLEGRADINI
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
26 Settembre 2025 Il Gustavo

«Il Gustavo 2026»: diventa protagonista della nostra guida!

Articolo. Sei un ristoratore? Non perdere l’opportunità di entrare nella nostra guida: aggiorna gratuitamente le informazioni riguardanti la tua attività e trova insieme a noi lo spazio di visibilità adatto alle tue esigenze

Lettura 1 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

È in arrivo una nuova edizione de «Il Gustavo», la guida alla ristorazione di Bergamo e provincia che da anni accompagna i lettori nella scelta del locale giusto. Non solo un elenco di indirizzi, ma un vero e proprio viaggio tra sapori, persone e tradizioni del nostro territorio, capace di raccontare l’identità e la varietà gastronomica che ci contraddistinguono e di suggerire soluzioni per ogni occasione, dal pranzo veloce alla cena di festa.

Il volume, in uscita come di consueto a fine anno, raccoglie centinaia di schede aggiornate, divise per zone, che consentono di orientarsi facilmente nella ricca offerta della nostra provincia. Per ogni attività sono disponibili informazioni utili, contatti e dettagli, arricchiti da immagini e testi che permettono di distinguersi e farsi notare. Perché oggi la ristorazione non è soltanto gusto, ma anche racconto e immagine: mostrarsi al meglio significa trasmettere in modo immediato i valori della propria cucina. Ed è proprio la comunicazione che gioca un ruolo importante: per questo invitiamo tutti i ristoratori a contattarci, per aggiornare i propri dati e contenuti e per trovare il proprio spazio di visibilità.

None

Come per ogni edizione, ci sarà uno spazio introduttivo di approfondimento che mette in evidenza alcuni particolari aspetti della ristorazione bergamasca, unica e identitaria. «Il Gustavo» sarà come sempre diffuso capillarmente, per garantire la massima visibilità a tutte le attività presenti. È consultato dai cittadini, dai turisti e dagli appassionati che vogliono vivere Bergamo anche attraverso il gusto. Per i ristoratori è un’opportunità concreta per farsi conoscere e per entrare a far parte di un progetto editoriale che valorizza il territorio e le sue eccellenze.

Per partecipare e avere maggiori dettagli sui pacchetti promozionali, contattaci allo 035.358897 o visita il sito de «Il Gustavo». Non lasciarti sfuggire l’occasione e scrivi insieme a noi la storia della ristorazione bergamasca: diventa protagonista anche tu de «Il Gustavo 2026».

Approfondimenti
25/09/2025
Appuntamenti
Lo «Street Food Market» chiude con gusto l’estate trevigliese
Articolo. Dal 26 al 28 settembre torna a Treviglio la manifestazione dedicata al cibo di strada …
15/09/2025
Cibo
Esperienze a tavola: le cene più originali da provare a Bergamo e Provincia
Articolo. Dalla cena medievale al karaoke con griglia argentina, fino alla cena con delitto: ecco dove …
09/08/2025
Green
I parchi “estremi” di Bergamo: una guida agli spazi verdi più sorprendenti
Articolo. Le aree verde sono palcoscenici naturali dove la città prende forma. Hanno svariate caratteristiche e …
11/08/2025
Cibo
Grigliata estiva perfetta? La guida completa
Articolo. Una ricetta fatta di temperature, ingredienti, passaggi fondamentali e il giusto mood: tutti i consigli …