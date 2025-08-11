Grigliata estiva perfetta? La guida completa

Oltre alle verdure cucinate alla griglia, alle fette di pane e di polenta abbrustolite sul fuoco, potete cimentarvi con la preparazione di insalate miste, pomodori in insalata, riso freddo e così via. Non dimenticate le salse, che stanno bene con tutto: carne, pesce e verdura. E ovviamente pensate a riempire i bicchieri con qualcosa di fresco: oltre alla birra ghiacciata e al vino, potete optare per le bevande gassate oppure acqua aromatizzata con limone e menta, fresca e dissetante. Ricordatevi del post-grigliata : frutta fresca e anguria possono essere passate sulla griglia per un fine pasto creativo, ma potete anche portare una torta, lo yogurt e i dolcetti per i più piccoli.