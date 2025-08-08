Bergamo torna capitale del folclore con un tripudio di culture da tutto il mondo

Il folclore è una festa per tutti, e infatti, anche chi non potrà seguire gli eventi in città, avrà occasione di assistere alle danze in altri luoghi della provincia bergamasca. A Villa di Serio si susseguiranno i gruppi kenyano (mercoledì 20), montenegrino (giovedì 21), bulgaro (domenica 24) e infine quello colombiano (lunedì 25). Seconda location sarà Pognano che ospiterà il gruppo kenyano (giovedì 21). Sabato 23 sarà la volta di Romano di Lombardia e Barzana, rispettivamente per i gruppi colombiano e montenegrino. E infine a Covo sarà presente domenica 24 agosto il gruppo montenegrino.