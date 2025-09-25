Lo «Street Food Market» chiude con gusto l’estate trevigliese

Un’altra gustosa novità di questo 2025 sarà sicuramente la pinsa, un panificato a metà strada tra pizza e focaccia le cui radici risalirebbero addirittura ai tempi di Virgilio. A portarla sarà Mario Vaccaro con il suo Mario’s Food e le sue specialità: i panuozzi napoletani. «Il panuozzo – racconta Mario – è un panino preparato con un impasto simile a quello della pizza e rappresenta una tradizione che porto avanti grazie alla mia famiglia, impegnata nel mondo della ristorazione fin dal 1962. Sono cresciuto tra le pizzerie e per oltre trent’anni abbiamo gestito la pizzeria Bellanapoli a Bergamo, che abbiamo poi ceduto nel 2000. Successivamente ho avviato una mia attività di pizzeria, portata avanti per quindici anni. Negli ultimi anni mi sono avvicinato con entusiasmo al mondo dello street food, che mi ha permesso di viaggiare e portare le mie specialità in diverse piazze del Nord Italia. Ho scelto di dedicarmi al panuozzo napoletano, un prodotto autentico e legato alla mia tradizione e, da qualche tempo, mi sono affacciato sul mondo della preparazione della pinsa per offrire una scelta più ampia alla clientela».