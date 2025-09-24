Arte, teatro e bellezza. Lucilla Giagnoni dà voce al nuovo Museo Bernareggi

La bellezza è un concetto vago, inafferrabile. Di bellezza si parla così tanto che forse, del suo significato, ci siamo dimenticati. «La bellezza vuol dire, secondo me, ritorno alla vita. È tutto ciò che è una corrispondenza di armonie». Le parole sono di Lucilla Giagnoni, che raggiungo al telefono la sera dell’11 settembre, ventiquattro anni esatti da uno dei momenti che più hanno inciso sulla sua vita e sul suo percorso artistico. Allora, di fronte alle immagini delle torri e delle fiamme, l’attrice, sceneggiatrice e autrice fiorentina si è sentita chiamata, per citare il finale de «Le città invisibili» di Calvino, a «cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».