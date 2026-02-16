A Clusone una mostra per restituire Domenico Carpinoni alla sua città

La mostra «Domenico Carpinoni (1566-1658). Arte, fede e devozione popolare» colma un’assenza sorprendente: infatti l’artista clusonese non aveva mai avuto prima una monografica interamente dedicata alla sua opera pittorica. In esposizione sono presenti tredici opere nelle sale del MAT, due incisioni e sei dipinti ancora conservati nelle chiese cittadine – la Basilica di Santa Maria Assunta, la chiesa di San Luigi e il Santuario della Beata Vergine del Paradiso – in un itinerario che invita a uscire dal museo per ritrovare le opere nel loro contesto originario. Ciascuna opera è poi illustrata e analizzata sotto il profilo storico-artistico e iconografico nel catalogo edito per l’occasione da Lubrina Bramani Editore, a cura sempre di Enrico De Pascale con il prezioso aiuto di Chiara Bolis e con contributi di Angelo Loda e Mariolina Olivari, pioniera nello studio del pittore bergamasco negli anni Ottanta. La cultura è diventata così una leva strategica: non celebrazione isolata, ma strumento di dialogo tra memoria e contemporaneità, tra identità locale e apertura.