I protagonisti del nostro presepe tra i luoghi del Museo Bernareggi

Quanto a Giuseppe, la storia dell’arte è quasi sempre implacabile: assiste, adora, dorme e sogna. Insomma, è quasi sempre ai margini della scena, al punto che di lui scrisse Jean Paul Sartre: «E Giuseppe? Giuseppe, non lo dipingerei. Non mostrerei che un’ombra in fondo al pagliaio e due occhi brillanti». Invece, noi Giuseppe lo vorremmo in azione e così lo chiediamo in prestito alla grande «Pala di San Bernardino» di Lorenzo Lotto, eccezionalmente esposta nell’Aula Picta del Bernareggi. Lo scegliamo perché ha il coraggio dell’informalità e non ha timore di mostrare i suoi – più che giustificati – segni di stanchezza (e di freddo): con la manica azzurra ormai quasi del tutto scucita, solleva il pesante mantello, per massaggiarsi i piedi nudi sfregando il tallone calloso sul collo dell’altro piede.