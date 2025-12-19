Guida agli eventi del weekend (19 – 21 dicembre)

L’atmosfera natalizia prende forma sull’Altopiano con i Mercatini di Natale di Selvino , che animano il centro del paese in questo ultimo fine settimana prima di Natale. Tra bancarelle, prodotti artigianali e idee regalo, il percorso diventa anche un modo per vivere il territorio e le sue tradizioni, immersi in un clima accogliente e familiare che accompagna residenti e visitatori verso le festività. Per chi ama l’artigianato contemporaneo e i progetti indipendenti, il weekend offre anche il ritorno di « Factory Market » allo Spazio Fase. Oggi e domani, all’interno degli spazi suggestivi dell’ex cartiera, oltre 200 artigiani, illustratori e produttori racconteranno il loro lavoro tra ceramiche, gioielli, design, sartoria, illustrazione e proposte dedicate ai più piccoli. Un «mercato», ma anche un luogo di incontro e scoperta, con aree tematiche, workshop, degustazioni e food, che celebrerà la qualità e il valore del fatto a mano.