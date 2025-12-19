93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
19 Dicembre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (19 – 21 dicembre)

Guida. Dalle iniziative dell’Accademia Carrara al concerto dei Folkstone, dal «Factory Market» ai mercatini di Natale, passando per la «Babbo Running». Ecco i nostri consigli per il fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen


Tra musei, concerti, mercatini e villaggi di Natale che coinvolgono intere comunità, questo weekend ci porta nel vivo delle festività con un calendario ricco e trasversale. Cultura, musica dal vivo, artigianato e appuntamenti per famiglie culminano in un fine settimana che profuma già di vacanze e luci natalizie. Ecco la nostra selezione degli eventi da non perdere.

Venerdì 19 dicembre

Il weekend può iniziare all’insegna della bellezza grazie a « Vediamoci in Accademia Carrara »: fino al 31 dicembre, i residenti a Bergamo e provincia potranno accedere gratuitamente al museo per visitare la collezione permanente e le mostre in corso. Un invito aperto alla cittadinanza a riscoprire uno dei luoghi simbolo della cultura bergamasca, tra capolavori storici e proposte espositive che dialogano con il presente, da «Arte e Natura. Pittura su pietra tra Cinque e Seicento» alla versione kids, fino al progetto di Paolo Chiasera e alla mostra-dossier dedicata a Colleoni 550. Un’occasione preziosa lasciarsi guidare dall’arte, proprio a ridosso delle feste. La sera, l’energia sale al Druso di Ranica, dove i Folkstone celebrano il ritorno sulle scene live con una data speciale che chiude il ciclo di «Natura Morta». Un concerto-festa che riassume l’identità della band: una miscela potente di rock e metal intrecciata a strumenti antichi, testi in italiano e un’attitudine live che da sempre è il loro marchio di fabbrica. Ospiti, amici e un pubblico pronto a cantare renderanno l’appuntamento un momento perfetto per chi vuole iniziare il weekend a tutto volume.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

19
Ven
Dicembre
h.21:30 / 23:00
Ink Club Bergamo
Ottocento

All'Ink Club, una serata omaggio al celebre autore genovese Fabrizio De Andrè, durante la quale verranno riproposte le sue più famose e belle canzoni.

Musica
19
Ven
Dicembre
h.17:00 / 19:00
Museo Adriano Bernareggi Bergamo
Accendiamo il Natale, insieme

Al calare della sera, Piazza Duomo diventa un luogo di ritrovo, dove trovarsi in silenzio per attendere e contemplare il grande albero di Natale del Museo Bernareggi che si accende.

Incontri
19
Ven
Dicembre
h.20:30 / 22:30
Museo Ruralia Osio Sotto
Christmas Carols

All'interno del Museo Ruralia, una serata insieme all'associazione 37 marzo per scoprire insieme le più famose canzoni natalizie italiane e straniere.

Musica
19
Ven
Dicembre
h.19:00 / 22:00
NXT Station Bergamo
Sagra della Carbonara & Cacio Pepe

Nel cuore di Bergamo, una sagra su due dei piatti più iconici della cucina romana. Sapori schietti, fatti per stare insieme, ridere e mangiare.

Food
19
Ven
Dicembre
h.19:00 / 23:30
Palaspirà Spirano
Sagra del Porsèl

Nel cuore della Bassa Bergamasca, a Spirano, prende vita una festa che ha fatto del maiale non solo il protagonista della tavola ma anche del momento di comunità.

Food / Sagre
19
Ven
Dicembre
h.20:45 / 22:30
Basilica di San Martino Vescovo Alzano Lombardo
Concerto gospel - S. Antonio David's Singers

Nella Basilica di Alzano Lombardo, il concerto gospel a cura del coro S. Antonio David's Singers.

Musica

Sabato 20 dicembre

L’atmosfera natalizia prende forma sull’Altopiano con i Mercatini di Natale di Selvino , che animano il centro del paese in questo ultimo fine settimana prima di Natale. Tra bancarelle, prodotti artigianali e idee regalo, il percorso diventa anche un modo per vivere il territorio e le sue tradizioni, immersi in un clima accogliente e familiare che accompagna residenti e visitatori verso le festività. Per chi ama l’artigianato contemporaneo e i progetti indipendenti, il weekend offre anche il ritorno di « Factory Market » allo Spazio Fase. Oggi e domani, all’interno degli spazi suggestivi dell’ex cartiera, oltre 200 artigiani, illustratori e produttori racconteranno il loro lavoro tra ceramiche, gioielli, design, sartoria, illustrazione e proposte dedicate ai più piccoli. Un «mercato», ma anche un luogo di incontro e scoperta, con aree tematiche, workshop, degustazioni e food, che celebrerà la qualità e il valore del fatto a mano.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

20
Sab
Dicembre
h.16:00 / 18:00
Biblioteca comunale Gambirasio Seriate
Speed Date Letterario

Un modo piacevole per conoscere nuove persone che amano i libri. Porta il tuo libro preferito, siediti a un tavolo per chiacchierare di lettura per dieci minuti con un altro partecipante e scambia consigli.

Letteratura
20
Sab
Dicembre
h.20:30 / 22:30
Teatro Donizetti Bergamo
Aladin: il Musical

Dopo il successo dell’edizione 2010, torna in scena un’edizione rinnovata del musical tutto italiano nato da un’idea di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, e le musiche dei suoi “Amici per sempre” Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian.

Spettacoli
20
Sab
Dicembre
h.15:00 / 18:00
Piazza Martiri della Libertà Clusone
Circobus

Un’area speciale dove la magia del Natale incontra l’allegria del circo! Grandi e piccini potranno divertirsi insieme sperimentando alcuni giochi della scuola di circo: piatti cinesi, diablo, flowerstick, bolle di sapone, pedalò, hula hoop e tanto altro.

Bambini
20
Sab
Dicembre
h.18:00 / 19:30
Teatro Sant'Andrea Bergamo
25 minuti di felicità senza mai perdere la malinconia

In occasione dell'uscita del suo libro «25 minuti di felicità senza mai perdere la malinconia», Enzo Iacchetti racconterà le sue esperienze professionali e personali al Teatro Sant'Andrea di Bergamo.

Letteratura / Presentazione libri
20
Sab
Dicembre
h.12:00 / 19:00
Daste Bergamo
Officina del Nulla - Xmas market

Al Daste, arriva la prima edizione di «Officina del Nulla», un mercatino dedicato al vintage e al second hand.

Manifestazioni / Mercatini
20
Sab
Dicembre
h.20:45 / 23:30
Cinema Teatro Crystal Lovere
Sior Todero Brontolon

Prosegue la 23esima edizione della stagione teatrale al Teatro Crystal di Lovere con Franco Branciaroli, nel doppio appuntamento di sabato e domenica. Uno spettacolo tratto dal capolavoro di Carlo Goldoni.

Spettacoli

Domenica 21 dicembre

A Tavernola, il Natale diventa un’esperienza con il « Villaggio di Babbo Natale », che animerà oggi tutto il paese. Un villaggio diffuso, costruito grazie al lavoro corale dei volontari, che trasformerà piazze e strade in un racconto fatto di elfi, gnomi, mercatini e scenografie. Il percorso, aperto dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18, accompagnerà grandi e piccoli dalla “fabbrica” dei folletti alla grotta di Babbo Natale, passando per laboratori di letterine, doni e atmosfere fiabesche. Sempre oggi, Bergamo si colorerà di rosso con la « Babbo Running », la corsa-camminata natalizia più divertente della città. Un percorso di cinque chilometri in costume da Babbo Natale attraverserà le vie del centro, i vicoli di Città Alta e le Mura Venete, trasformando la mattina in una festa all’insegna dell’allegria e della solidarietà. Un appuntamento aperto a tutte le età, dove sport e spirito natalizio si incontreranno, con la possibilità di sostenere la ricerca e l’oncologia pediatrica.

Non vi abbiamo convinto?

21
Dom
Dicembre
h.21:00 / 23:30
ChorusLife Arena Bergamo
Harlem Gospel Choir

Sul palco della ChorusLife Arena arriva Harlem Gospel Choir che torna a emozionare il pubblico italiano con un concerto energico e coinvolgente, in cui si fondono le radici del gospel con l’energia travolgente del soul.

Spettacoli
21
Dom
Dicembre
h.15:30 / 17:00
Teatro Sociale, Città Alta Bergamo
Concerto di Natale

Al Teatro Donizetti il tradizionale Concerto di Natale avrà quest’anno un significato speciale: coinciderà con il 40esimo anniversario della fondazione della Scuola di Musica e del Coro I Piccoli Musici.

Musica
21
Dom
Dicembre
h.16:30 / 18:00
Auditorium comunale Barzana
Natale al calduccio

All'interno del programma della rassegna per famiglia «Teatro a Merenda», un pomeriggio di racconto con giocattoli teatrali insieme alla compagnia Teatro del Vento.

Bambini / Teatro per bambini
21
Dom
Dicembre
h.16:30 / 18:00
Teatro San Giorgio Bergamo
Missione S.P.B.N.

Per la rassegna «Giocarteatro» di Teatro Prova, uno S.P.B.N.: Spettacolo Per Babbo Natale.

Bambini / Teatro per bambini
21
Dom
Dicembre
h.16:00 / 17:00
Palazzo Moroni Bergamo
I capolavori della collezione di Palazzo Moroni

Una speciale visita guidata per scoprire la ricca collezione d'arte di Palazzo Moroni, la sua storia e le ragioni, anche avventurose, per le quali si è costituita.

Visite guidate
21
Dom
Dicembre
h.12:00 / 18:00
Centro storico Spinone al Lago
A Disna' con polenta e strinu'

Giornata all'insegna del buon cibo, dedicata ad alcuni dei piatti più iconici della tradizione bergamasca. Un'occasione per stare insieme e festeggiare l'arrivo del Natale.

Manifestazioni

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

