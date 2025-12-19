Guida agli eventi del weekend (19 – 21 dicembre)

Tra musei, concerti, mercatini e villaggi di Natale che coinvolgono intere comunità, questo weekend ci porta nel vivo delle festività con un calendario ricco e trasversale. Cultura, musica dal vivo, artigianato e appuntamenti per famiglie culminano in un fine settimana che profuma già di vacanze e luci natalizie. Ecco la nostra selezione degli eventi da non perdere.
Venerdì 19 dicembre
Il weekend può iniziare all’insegna della bellezza grazie a « Vediamoci in Accademia Carrara »: fino al 31 dicembre, i residenti a Bergamo e provincia potranno accedere gratuitamente al museo per visitare la collezione permanente e le mostre in corso. Un invito aperto alla cittadinanza a riscoprire uno dei luoghi simbolo della cultura bergamasca, tra capolavori storici e proposte espositive che dialogano con il presente, da «Arte e Natura. Pittura su pietra tra Cinque e Seicento» alla versione kids, fino al progetto di Paolo Chiasera e alla mostra-dossier dedicata a Colleoni 550. Un’occasione preziosa lasciarsi guidare dall’arte, proprio a ridosso delle feste. La sera, l’energia sale al Druso di Ranica, dove i Folkstone celebrano il ritorno sulle scene live con una data speciale che chiude il ciclo di «Natura Morta». Un concerto-festa che riassume l’identità della band: una miscela potente di rock e metal intrecciata a strumenti antichi, testi in italiano e un’attitudine live che da sempre è il loro marchio di fabbrica. Ospiti, amici e un pubblico pronto a cantare renderanno l’appuntamento un momento perfetto per chi vuole iniziare il weekend a tutto volume.
Sabato 20 dicembre
L’atmosfera natalizia prende forma sull’Altopiano con i Mercatini di Natale di Selvino , che animano il centro del paese in questo ultimo fine settimana prima di Natale. Tra bancarelle, prodotti artigianali e idee regalo, il percorso diventa anche un modo per vivere il territorio e le sue tradizioni, immersi in un clima accogliente e familiare che accompagna residenti e visitatori verso le festività. Per chi ama l’artigianato contemporaneo e i progetti indipendenti, il weekend offre anche il ritorno di « Factory Market » allo Spazio Fase. Oggi e domani, all’interno degli spazi suggestivi dell’ex cartiera, oltre 200 artigiani, illustratori e produttori racconteranno il loro lavoro tra ceramiche, gioielli, design, sartoria, illustrazione e proposte dedicate ai più piccoli. Un «mercato», ma anche un luogo di incontro e scoperta, con aree tematiche, workshop, degustazioni e food, che celebrerà la qualità e il valore del fatto a mano.
Domenica 21 dicembre
A Tavernola, il Natale diventa un’esperienza con il « Villaggio di Babbo Natale », che animerà oggi tutto il paese. Un villaggio diffuso, costruito grazie al lavoro corale dei volontari, che trasformerà piazze e strade in un racconto fatto di elfi, gnomi, mercatini e scenografie. Il percorso, aperto dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18, accompagnerà grandi e piccoli dalla “fabbrica” dei folletti alla grotta di Babbo Natale, passando per laboratori di letterine, doni e atmosfere fiabesche. Sempre oggi, Bergamo si colorerà di rosso con la « Babbo Running », la corsa-camminata natalizia più divertente della città. Un percorso di cinque chilometri in costume da Babbo Natale attraverserà le vie del centro, i vicoli di Città Alta e le Mura Venete, trasformando la mattina in una festa all’insegna dell’allegria e della solidarietà. Un appuntamento aperto a tutte le età, dove sport e spirito natalizio si incontreranno, con la possibilità di sostenere la ricerca e l’oncologia pediatrica.
