«Ci chiamavano i terroni di Trieste», storia di un’esule fiumana a Bergamo

L’infanzia di Laila trascorre piuttosto serena: «Non ho mai sofferto la fame, non ho avuto paura. Molte cose i miei me le hanno sempre nascoste. Sentivo la parola “foibe” pronunciata dai grandi, ma sempre sottovoce e non mi hanno mai spiegato niente. Origliavo le storie di amici di famiglia scappati senza documenti, c’era il marito di un’amica di mia mamma che non si sapeva dove fosse finito: “Se i lo ga preso, xe finido in foiba o in mar”, dicevano. Gli esuli provenienti da Zara raccontavano di italiani legati e buttati in mare per essere annegati».