Giorno del Ricordo, una guida agli eventi per riflettere sui massacri delle foibe

La memoria di quanto accaduto non deve spegnersi mai. Per questa ragione, il 10 febbraio di ogni anno si celebra il «Giorno del Ricordo», una commemorazione civile nazione istituita il 30 marzo 2004 con l’obiettivo di ricordare tutte le vittime delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra. In questo weekend a Bergamo, come in tutta Italia, ci sono numerosi eventi che permetteranno di riflettere sulla tragedia.