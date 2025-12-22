«Il gigante egoista», la fiaba con il più bel augurio di Natale

I fanciulli hanno aperto una breccia nel muro, montano sulle piante e l’inverno comincia a soccombere. Solo un punto del giardino è ancora ostaggio del ghiaccio e del freddo, quello in cui un bimbo, a causa della sua minuta statura, non è in grado di toccare con mano i rami di un albero. La reazione del gigante non si fa attendere: «Scese giù furtivamente e aprì piano piano la porta, e uscì nel giardino. Ma al vederlo i bambini si spaventarono terribilmente e fuggirono via, e nel giardino fu di nuovo inverno. Solo il piccolo bimbo non fuggì via, perché i suoi occhi erano così pieni di lacrime che nemmeno vide venire il Gigante. E il Gigante […] con delicatezza lo prese nella mano, e lo posò sull’albero. E immediatamente l’alberò fiorì, e gli uccellini incominciarono a cantare fra i rami, e il bimbo gettò le braccia al collo del Gigante e lo baciò. E gli altri bambini, vedendo che il Gigante non era più cattivo, tornarono indietro correndo, e con loro tornò la Primavera».