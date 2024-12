Incomunicabilità e desiderio (inappagato) nei racconti di Francesco Ruffinoni

La scrittura di Francesco è densa, energica, ma anche, al contrario, spoglia, asciutta. Il finale dei racconti resta spesso sospeso in una dimensione di aleatorietà, la dimensione che del resto si trovano a vivere i protagonisti. I temi che Ruffinoni affronta sono molti, come l’ingerenza dei media, la morte, la violenza fisica e verbale, il desiderio stesso: «Io penso che il desiderio sia fondamentale, al di là del fatto che credo, per svariati motivi, che questa sia un’epoca senza desiderio – spiega – Il problema è quando il desiderio diventa ossessione, e tu non sei in grado di capire che comunque sei un essere finito e niente potrà riuscire ad appagarti mai del tutto. Lì subentra come una maledizione: non vivi più, vivi solo per appagare questo desiderio, che magari all’inizio è pure una necessità e un qualcosa di sacrosanto, ma che poi alla fine diventa una condanna, un capriccio».