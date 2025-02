Per le «Settimane della Cultura» 120 eventi tra Bergamo e la provincia

«S peme è uno attender certo de la gloria futura, il qual produce grazia divina e precedente merto», scriveva Dante Alighieri nel Canto XXV del Paradiso. Parafrasando, secondo il Sommo Poeta la speranza è un’attesa certa della beatitudine celeste, che si realizza per mezzo della grazia divina e dei meriti acquisiti in vita. Le parole dantesche sono un inno alla speranza, quanto mai necessaria in un mondo travagliato da guerre, conflitti e tensioni sociali come quello in cui viviamo. Un inno a una speranza che si può concretizzare tramite il perdono, la riconciliazione con noi stessi e con gli altri, oltre che con la natura e con il divino. Non è dunque un caso che le terzine dantesche siano state riprese dalla Diocesi di Bergamo, che ne ha fatto il tema delle «Settimane della Cultura 2025», in programma tra il 5 marzo e il 5 aprile. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione si presenta quest’anno con oltre 120 iniziative ed eventi sparsi per Bergamo e per tutta la provincia.