Costa di Mezzate, quando un borgo medievale incontra l’arte di strada

«Magie al Borgo» nasce per volontà dell’associazione «Feste in Costa», che l’ha reso un vero e proprio punto di riferimento della tradizione locale, arrivando a contare sino a 30.000 presenze da tutta Italia e non solo. «“Magie al Borgo” nasce nel 2002 con la volontà di far vivere gratuitamente un momento magico e di interazione agli spettatori e promuovere il turismo culturale attraverso la valorizzazione del territorio, della storia e della tradizione culinaria» dice Mauro Lorenzi, Presidente dell’Associazione. Il festival è promosso da «Feste in Costa» con il sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Costa di Mezzate, e il patrocinio della Provincia di Bergamo e di Terre del Vescovado.