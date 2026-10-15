Una serata di magia e cabaret a Bergamo con Raul Cremona

RC: Sono uno dei veterani di Zelig. Penso di aver partecipato a quasi tutte le edizioni fin dall’inizio, a eccezione di una, quando ero impegnato con Domenica In. Sono passati circa vent’anni e, insieme a Paolo Cevoli e ad altri colleghi come Leonardo Manera, faccio parte di quella generazione che ha cominciato questo percorso e lo ha seguito nel tempo.

Proprio per questo siamo trattati molto bene. Per noi è un po’ come tornare a casa, ritrovare il nostro habitat ideale.