Si alza il sipario sulla nuova edizione del «Donizetti Opera Festival»

Tra le novità ci sono la regista Katharina Thoma e il tenore Sergey Romanovsky per «L’esule di Roma», il baritono Grisha Martirosyan nel ruolo di Alahor e il soprano Mira Alkhovik, al debutto in Italia, come Zobeida. Tornano Dave Monaco e Paolo Bordogna, quest’ultimo coinvolto nel lavoro con gli allievi della Bottega in «Le convenienze ed inconvenienze teatrali». La direzione de «L’esule di Roma» era stata affidata ad Antonino Fogliani, scomparso prima di poter tornare a Bergamo. Il titolo è stato quindi affidato a un bergamasco d’eccezione, specialista del belcanto: il M° Fabrizio Maria Carminati. «La scomparsa di Antonino Fogliani – dichiara Riccardo Frizza – è stata un durissimo colpo, prima di tutto personale. Cercare chi potesse prendere il suo posto è stata un’operazione emotivamente complessa, oltre che professionalmente difficile: la scelta di Fabrizio Maria Carminati, che ringrazio per aver accettato l’incarico a poche settimane dall’inizio delle prove, è stata la più naturale per il legame che c’era fra lui e Antonino, a cui sarà dedicata la recita inaugurale. Carminati è un esperto belcantista e conosce benissimo il repertorio degli anni Trenta dell’Ottocento, che sta avendo modo di approfondire ulteriormente anche da direttore artistico del festival belliniano di Catania. Inoltre, è un bergamasco doc e, pertanto, ha un legame profondissimo con Donizetti e con il teatro della città, dove sono contento ritorni dopo oltre vent’anni». Prosegue inoltre la collaborazione con OperaRara, con l’esecuzione integrale delle romanze vocali da camera di Donizetti.