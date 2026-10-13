Tumore al seno, Amiche per Mano accompagna le donne da dieci anni

È anche da questo spiraglio che si è formata la consapevolezza, da parte di donne malate di tumore al seno, della necessità di una cura e di un sostegno capaci di andare oltre il solo referto. E che nel 2016 ha portato alla nascita dell’associazione Amiche per Mano. «Una delle componenti più importanti è il volontariato – spiega Viti – perché solamente restando a contatto diretto con le pazienti si colgono i loro bisogni e le necessità quotidiane». La politica di Amiche per Mano prevede che tutte le volontarie, che hanno svolto la formazione insieme a infermieri, medici e psicologi, siano state a loro volta pazienti: il tumore si trasforma da nemico a comun denominatore di una rete femminile che permette a tutte le pazienti di sentirsi realmente comprese.