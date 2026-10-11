La febbre dei Pokémon non passa mai! Trent’anni tra gioco, sfide e collezionismo

«Si è creata una nuova fascia di appassionati, composta da persone che magari hanno raggiunto una certa stabilità economica e possono permettersi di investire in questa passione. Io, però, non mi sono avvicinato ai Pokémon attraverso il collezionismo, bensì attraverso il gioco. Mi è sempre piaciuto giocare con le carte fin da quando ero piccolo, quindi ho seguito quella strada. Quando, verso la fine della pandemia, è esploso nuovamente il fenomeno delle carte Pokémon, la prima cosa che ho fatto è stata leggere il regolamento e imparare a giocare. Ho iniziato in particolare verso la fine del 2021, quando sono ripartiti gli eventi dal vivo e i circuiti agonistici. Mi sono buttato a capofitto nelle competizioni. La mia prima stagione è andata abbastanza bene: sono riuscito a qualificarmi per i Mondiali. Nel secondo anno, invece, ho incontrato qualche difficoltà in più e ho incassato diverse sconfitte. Poi mi sono assestato e, da quel momento, il mio percorso è stato in costante crescita. Sono quindi molto soddisfatto di come stanno andando le cose e sono davvero contento dei risultati che sto ottenendo».