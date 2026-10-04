Le migliori cinque serie tv da guardare in questo periodo

Castellitto interpreta Marco Moretti, boss italiano tanto raffinato quanto pericoloso, Porcaroli è Bella, aristocratica e criminale insieme, Morrone veste i panni di Cico Maldini, marito di Bella e uomo incaricato di muoversi nel sottobosco locale per conto di Eddie Horniman e Susie Glass. Il trasferimento dall’Inghilterra all’Italia settentrionale amplia il mondo della serie e permette a Ritchie di divertirsi con un repertorio di immagini che conosciamo fin troppo bene. La sorpresa, per me, è soprattutto Morrone. In Italia la sua carriera è stata accompagnata da una certa diffidenza, quando non da un vero e proprio accanimento da parte della critica cinematografica. Il successo di «365 giorni» gli è rimasto appiccicato addosso come un’etichetta difficile da scrostare. Nel frattempo lui ha continuato a lavorare all’estero, un film americano dopo l’altro, costruendosi una carriera internazionale e recitando in inglese con una naturalezza che meriterebbe forse uno sguardo meno snob. In «The Gentlemen» quella sicurezza si vede. Morrone sfoggia un inglese fluido, un notevole senso dei tempi comici, una fisicità che la macchina da presa sfrutta benissimo e, soprattutto, sa stare nella scena.