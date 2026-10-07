Portare la letteratura “sotto casa”. Sì, con «Buon Tempo Festival»

Maura Gancitano sarà ospite venerdì 16 ottobre con il romanzo «Animali Narrativi» (Marsilio, 2026) alle 20.45 alla Sala polivalente di Castel Rozzone. La trama del suo libro ruota attorno al potere delle storie in cui ognuno di noi cerca di trovare una collocazione. Però, forse la nostra fame più profonda non è di racconti, ma di essere riconosciuti dentro una storia più grande che ci accolga e ci nomini. Sandro Campani sarà invece ospite alla biblioteca di Pontirolo Nuovo sabato 24 ottobre, alle 17.30, con il romanzo «La casa del dormiveglia» (Einaudi, 2026). Un uomo consumato dal lavoro si perde tra famiglia, fabbrica e una casa di montagna che sembra restituirgli le crepe della sua vita. Nel confine sottile tra veglia e sonno, la realtà si incrina e tutto ciò che credeva stabile inizia a chiedergli il conto. A chiudere gli incontri di ottobre sarà la scrittrice Veronica Raimo, ospite sabato 31 ottobre, alle 17.30, al complesso S.Bernardino di Caravaggio, con il romanzo «Non scrivere di me» (Einaudi, 2026). Anche qui sullo sfondo il tema della morte e del provare a rimarginare ferite passate: l’attore Dennis May è morto, ma per S. è soprattutto la fine di un’attesa, quella del suo ritorno.