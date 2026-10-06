Ho chiesto a mio figlio quanti compagni stranieri ci sono nella sua classe

Nella mia esperienza – quella di una scuola pubblica normale, in un quartiere normale (né in pieno centro né in estrema periferia) di una media città di provincia quale è Bergamo – la presenza di “stranieri” a scuola non è mai stata un problema. So che siamo fortunati – oppure bravi noi, non saprei – ma tutte le famiglie a loro modo si prendono cura dei figli e partecipano alle attività scolastiche e parascolastiche. Tutti parlano italiano, compresi i genitori, comprese le mamme che portano il velo (lo specifico solo perché a nessuno venga il dubbio che io stia parlando di norvegesi). C’è chi ha qualche difficoltà, ma non tale da impedire la comunicazione. Quest’anno è arrivato un ragazzino che è in Italia da meno di un anno e ha delle incertezze con la lingua. Un secondo dopo essere entrato in classe è stato invitato a tre feste di compleanno. Quando arriveremo a Natale parlerà da madrelingua.