Foglie d’autunno, la natura si trasforma in materiale creativo a costo zero

Stabilizzazione con glicerina: questa tecnica richiede una spesa minima (una boccetta di glicerina vegetale che si compra in farmacia), ma rende le foglie morbide e flessibili, simili a pelle. Il risultato è sbalorditivo: provare per credere. La glicerina sostituisce l’acqua all’interno delle cellule vegetali impedendo alla foglia di sbriciolarsi, conservandola intatta per anni. Si tratta, a parer mio, del metodo migliore per progetti creativi tridimensionali. Consiste nell’immergere completamente le foglie in una miscela composta da una parte di glicerina vegetale e due parti di acqua calda. Vanno lasciate in ammollo qualche giorno, sotto un peso per tenerle totalmente sommerse, finché al tatto risulteranno oleose e flessibili. A quel punto vanno rimosse dalla miscela, tamponate delicatamente con un asciugamano e lasciate all’aria per un giorno. Per un risultato migliore è meglio preferire foglie cadute da poco, non ancora del tutto secche, bucate o accartocciate, che mantengono colori accesi e una leggera umidità. Dopo questo trattamento le foglie si prestano a tantissimi progetti: essendo elastiche, si possono piegare e cucire; possono essere usate come timbri per borse di tela, tessuti o biglietti d’auguri; forate e infilate in uno spago per creare festoni e ghirlande da appendere, oppure intrecciate attorno a dei rami flessibili per un centrotavola autunnale.