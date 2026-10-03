Un’altra via per il Benigni, nel cuore della Val Pianella

A tal proposito vale la pena ricordare un curioso episodio accaduto più di quattrocento anni orsono: i secolari rapporti tra Bergamo e i Grigioni durante il dominio della Serenissima vissero un momento di crisi nel periodo della Controriforma. A fine Cinquecento il timore di un allargarsi della dottrina protestante in Italia spinse la Chiesa a imporre ai parroci brembani il divieto per i propri fedeli di intrattenere rapporti con i mercanti dei Grigioni, terra di protestanti. Nel 1594 il vescovo Giovanni Battista Milani, dopo una visita ad Olmo aveva lasciato scritto di: «usar grandi precauzioni nel conversar con i Grisoni ch’intendiamo che specialmente l’inverno pratticano in questo loco. Né permettano in modo alcuno che si facciano famigliari con i suoi figlioli di nulla cosa, acciò per qualche conversazione non s’infettassero questi animi di luteranesimo». La faccenda naturalmente non fu gradita dai veneziani che ai traffici con i Grigioni erano molto interessati. Così nel 1603 Venezia impose una multa di 500 scudi (circa 6 anni di paga di un bracciante dell’epoca) per quanti si fossero rifiutati di alloggiare i mercanti e i viandanti provenienti dai Grigioni. Ma nel 1612 i curati di Valtorta, Cusio e Averara ci riprovarono, ripristinando i divieti ai propri parrocchiani. Immediata fu la reazione di Venezia che convocò i prelati davanti ai rettori di Bergamo allorché vennero severamente redarguiti e ripristinato il pieno diritto a tutti gli abitanti della Repubblica a tenere rapporti con qualsivoglia straniero.